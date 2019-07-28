Митингующих из-за выборов в Москве укрыли от Росгвардии в храме

Иеромонах Иоанн объяснил решение священнослужителей храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке, рядом с Тверской улицей в Москве, пустить к себе участников несогласованной акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу и помочь им укрыться от полиции. Об этом сообщил РБК.

Иоанн,

иеромонах:

Мы приняли этих ребят и девушек, как приняли бы и других, потому что обязанность православного храма принимать любого человека, который так или иначе приходит в храм — неважно, приходит ли в главную дверь или перелезает через забор, мы принимаем всегда всех, стараемся во всяком случае.

По словам иеромонаха, протестующие оказались в окружении ОМОНа и, чтобы не быть задержанными, стали перепрыгивать через забор храма.

Иоанн,

иеромонах:

В какой-то момент ОМОН закрыл решетку нашего храма, поэтому люди не могли войти, а также и выйти из храма. А чуть позже, во дворе, который за нашим храмом, оказалось огромное количество молодежи и, видимо, ОМОН их окружил. Не могу сказать, сколько народа, но больше ста точно, может быть, двести человек, в основном молодежь. Так как достаточно опасно перепрыгивать через этот забор, он высокий, мы стали помогать людям, чтобы ничего с ними не произошло.

Молитва. Свечи. Церковь СС0

Также он добавил, что предложил укрывшимся в храме помолиться. «Мы им предложили вместе помолиться о мире, многие согласились. Какое-то количество этой молодежи осталось. Потом, когда можно было выйти на Столешников, люди ушли», — сообщил иеромонах.



Иеромонах рассказал, что поговорил с оставшимися на молебен участниками акции. «Мне кажется, очень хорошо, что есть такая активная молодежь. На мой взгляд, хорошо, когда человек знает, чего хочет, и готов отстаивать важные для себя вещи», — добавил он.



Акция в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму началась в 14:00 возле здания мэрии. Сотрудники полиции начали задерживать людей до старта мероприятия. Протестующие разделились на группы и отправились, в частности, на Трубную и Лубянскую площади. Там задержания продолжились. Как сообщали корреспонденты РБК, на акции было замечено несколько провокаторов, которые призывали к столкновениям с ОМОНом. Для разгона демонстрантов полицейские применяли резиновые дубинки.

По последним данным столичного управления МВД, всего задержали 1074 участников митинга. Вечером 27 июля правозащитный портал «ОВД-Инфо» сообщил о 1127 задержанных. В их числе — освещавшие акцию журналисты и случайные прохожие.