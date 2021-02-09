500 млрд рублей хотят выделить власти на нужды народа и снижение недовольства перед выборами

Российские власти планируют перед выборами в Госдуму РФ выделить порядка 500−580 млрд рублей на меры социальной поддержки, чтобы снизить недовольство жителей страны низким уровнем жизни, пишет Reuters со ссылкой на два источника в правительстве.

Власти решились на такой шаг после массовых митингов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Reuters отмечает — участники акций протеста говорили, что вышли на улицу из-за недовольства падением уровня жизни в России и растущим разрывом между бедными и богатыми.

Как пишет Reuters, президент Владимир Путин должен анонсировать новые меры в ближайшие недели в ежегодном обращении к высокопоставленным чиновникам. Вероятно, агентство имеет в виду послание Федеральному собранию, пишет polit.ru.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать планы о возможной соцподдержке, но заявил, что связь любых подобных мер и протестов отсутствует. Пресс-секретарь главы правительства Михаила Мишустина сказал, что ему неизвестно о такой инициативе.

Акции протеста в поддержку Навального 23 и 31 января состоялись более чем в 80 городах России.