Мнение редакции. Для власти наступило время собирать и говорить

Люди часто цитируют Книгу Екклесиаста коротким «время разбрасывать камни, и время собирать камни». Однако там еще много других «времен» — и про объятия, и про поиски, и про любовь… А есть там и такая мысль: «время молчать, и время говорить». То есть да, есть время для дел, но и есть время для объяснения того, зачем и почему ты это делаешь. Мне кажется, что у нас в стране почему-то не умеют объяснять. И хуже всего с этим дело обстоит у власти.

Андрей Никитин , издатель. Анна Зайкова

Причем на верхнем уровне еще хоть как-то объясняют, а вот чем ниже, тем все хуже и хуже. А ведь объяснять — это тоже дело. И в нем тоже «есть время разбрасывать и время собирать».

И если верхний этаж объясняет, а нижние уклоняются, то все шишки от недовольных нижними сыпятся на верхних. А отсюда и сюрпризы с тем, что где-то неожиданно вроде бы неплохие для вертикали управленцы вдруг становятся непопулярными у тех, кому они собирали, но с кем плохо разговаривали. И тогда на выборах вдруг побеждают другие. Или вдруг еще до выборов неожиданно снимают тех, кто честно и, возможно, правильно «разбрасывал и собирал», но как-то не хотел или не умел рассказывать о том, что же он делает и куда дело ведет.

И тут, на мой взгляд, срабатывает глубинная проблема существующей вертикали. Она, возможно, находит и ставит на нужные места хороших управленцев-технократов, отличных специалистов, выдающихся государственных деятелей и отменных профессионалов, но при этом они — плохие политики. И не потому что сами по себе плохие, а потому, что не занимались этой частью своей работы до того, как были поставлены на должность.

А где было им учиться? Они учились хорошо «разбрасывать и собирать камни». И даже умеют «говорить и молчать». Но делают это профессионально в вертикали: четко и по делу ставят задачи подчиненным и контролируют их исполнение, а также верно отчитываются у вышестоящих инстанций. А вот горизонтальное общение с вверенным им населением у них хромает. Они же не учились в старой партшколе общаться с народом да и сейчас не прошли жесткое горнило политической борьбы в конкурентной борьбе за умы и сердца (!) населения. Поэтому у них и нет такого опыта горизонтальной работы.

Коммуникации, которые отвечают за общение с населением, все равно настроены на общение с вертикалью. Вроде бы такой начальник с помощью специально нанятых людей и транслирует что-то народу, но если вчитаться, то и там отчет перед тем, кто тебя сюда поставил, а не простое объяснение обычному обывателю, зачем тут, например, дорога (а не в рамках реализации проекта) и как твоя собственная жизнь от того, что дорога не у тебя, а где-то рядом, изменится к лучшему, потому что скоро и у тебя будет.

Помните, как в советской комедии директор пионерлагеря Дынин вещал: «Какие вам корпуса понастроили!» А дети скучают и не слушают. Потому что, как говаривал обыватель в другой комедии: «Сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше». И разве в корпусах дело? А если и в них, то надо зажечь народ этими корпусами, а не сводку и релизы им (а на самом деле вверх) подсовывать вместо разговора.

Это ведь тоже целая наука — «как приобретать друзей и оказывать влияние на людей».