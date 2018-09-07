Фразу, вынесенную в заголовок, Владимир Путин произнес на встрече со своими сторонниками в «Лужниках» 21 ноября 2007 года. Но почему-то многие люди, от которых зависит, кто и как будет управлять ими самими, думают отнюдь не так, как наш президент.

Андрей Никитин , издатель. Altapress.ru.

Я имею в виду избирателей, которые не ходят на выборы, а считают, что там и так уже все без них решено. Попробую доказать, что это надуманное предопределение вполне преодолимо, как считает сам Владимир Владимирович.

Вот вам пример из недавних выборов президента. За Путина в Алтайском крае голоса отдали 64,66% избирателей, пришедших на выборы. Казалось бы, это же подавляющее большинство! Но здесь ведь есть уточнение — «из тех, кто пришел на выборы». А какой же была явка? 65,4%. То есть на выборы пришли, грубо, две трети избирателей, из которых за Путина голосовали две трети. Следовательно, за Владимира Владимировича у нас в крае проголосовали чуть больше 42% ВСЕХ избирателей. Остальные (почти 58%) голосовали за других или не явились.

Понятно, что та треть избирателей, не пришедших на выборы, могли бы, в случае явки, добавить голосов как в копилку Путина, так и в копилку других кандидатов. Но сейчас мы знаем, что ВСЕГО Владимир Владимирович получил чуть больше 42% от ВСЕХ избирателей края.

Конечно, на общий расклад в стране и на результат эта наша арифметика никак не повлияла. Но это наглядно показывает, какой потенциал таится в непришедших избирателях. Которые теперь не понимают, как же так без их ведома придумали пенсионную реформу. И, наверное, гордятся тем, что «они не избирали эту власть». А если бы пришли?

«В России ничего еще раз и навсегда не предопределено». А тот, кто не пришел, сам и предопределил свой выход на пенсию в 60/65.

Или возьмем для примера близкие для нас выборы губернатора в 2004 году. Здесь у нас родился миф о том, что Михаил Евдокимов был «народным губернатором». Мол, его народ края выбрал. Чуть ли не весь народ.

Но давайте проверим по цифрам. В первом туре выборы выиграл Суриков, а не Евдокимов. Причем для победы в первом же туре действующему губернатору не хватило менее трех процентов, которые по «политтехнологической случайности» получил однофамилец Сурикова, завезенный его противниками с юга России.

Во втором туре явка была 57,48%. Победитель Михаил Евдокимов набрал 49,53% голосов, Александр Суриков — 46,29%. Сколько же человек из ВСЕХ избирателей края проголосовали за Евдокимова? Около 28%.

Вы понимаете, что ничего тогда не было предопределено? Более 40% избирателей вообще не пришли на выборы. А если бы пришли и проголосовали иначе, то многое в нашем крае (да и в стране) могло пойти по-другому. Не хуже, не лучше, но по-другому. Возможно, например, не были бы отменены надолго выборы глав регионов.

Но 40% не пришли. И 28% избирателей решили за всех. И так родился миф о «народном» (двадцативосьмипроцентном) губернаторе.

Ходите на выборы, предопределяйте все сами. Я ни за что и ни за кого не агитирую. Я просто пытаюсь показать, как важен каждый пришедший и как глупо (а порой и вредно, вам же самим вредно) не ходить.