Многие россияне хотят, чтобы Путин был президентом и после 2024 года

38% россиян не хотят, чтобы после 2024 года президентом России был Владимир Путин. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-Центром».

С результатами исследования ознакомились «Ведомости».

По данным социологов, число граждан, которые не желают видеть Путина российским президентом после 2024-го, за год выросло сразу на 11%. Несмотря на это, нынешние показатели не рекордные. Так, в октябре 2013 года показатель составлял 45%.

«Оставить Путина в Кремле и после 2024 года желают 54% опрошенных; максимальным этот показатель был в августе 2017 года — 67%. Рекордно низка (8%) доля тех, кто затруднился с ответом, — прежде она составляла от 14 до 26%", — пишет издание.

Ранее агентство Bloomberg писало, что у главы государства практически не осталось вариантов остаться у власти после окончания нынешнего президентского срока.

Путин избран на четвертый срок в марте-2018, и согласно действующей пока Конституции выдвигаться в президенты на следующих выборах в 2024 году не вправе, пишет business-gazeta.ru.