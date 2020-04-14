Многие россияне считают, что Путин отстаивает интересы олигархов

Россияне стали хуже относиться к президенту РФ Владимиру Путину. Сумма положительных оценок продолжает падать второй год подряд, следует из результатов исследования «Левада-центра», пишут « Ведомости ».

Если в 2017 году к Путину с симпатией и восхищением относились 42% респондентов, в 2019-м — 32%, то в настоящее время — 29%. Отрицательные оценки — антипатия и отвращение — выросли с 11 до 13%, нейтральные почти не изменились — 60% против 61% полгода назад.

Стало меньше тех, кто считает Путина опытным политиком (с 49% в 2018-м до 42% в марте 2020 года), волевым и решительным человеком (снижение с 30 до 25%). Схожая динамика наблюдается в ответах на вопрос о «настоящем лидере, способном повести за собой людей» — с 17 до 13%. Доля россиян, уважающих Путина за его внешнюю политику (12%), оказалась минимальной с 2013 года (максимум был в марте 2016 года — 22%).

38% россиян полагают, что глава государства отстаивает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей. Согласно опросу, 37% респондентов считают, что Путин выражает интересы силовиков.

Впервые за все время исследований с 2000 года олигархи по этому показателю обошли представителей силовых структур.

Владимир Путин. kremlin.ru

Между тем 28% россиян заявляют, что президент отстаивает интересы чиновников. Лишь 18% полагают, что Путин заботится о нуждах среднего класса, а 16% — что он отстаивает чаяния простых людей.

14% придерживаются мнения, что Путину чужды интересы народа и он связан с коррумпированными политиками, 13% ругают его за связь с крупным капиталом. С 9 до 11% (это максимум за последние шесть лет) выросла доля тех, кто считает, что Путин не справляется с руководством страной. В то же время, по убеждению 43% россиян, люди доверяют нынешнему главе государства, потому что «не видят, на кого другого они еще могли бы положиться», пишет znak.com.

Опрос проводился 19−25 марта, в нем приняли участие 1 тыс. 624 респондента.

Комментарий

Директор «Левада-центра» Лев Гудков отметил, что мнение о том, что Путин выражает интересы крупного бизнеса, связано с дискуссией о падении цен на нефть и обесценивании рубля.

Владимир Путин на сочинском этапе Формулы-1. kremlin.org

На снижение положительных оценок главы государства сказалось обнуление президентских сроков Путина. По словам Гудкова, 55−58% россиян считают, что власть должна меняться, иначе это приводит к потере эффективности управления государством.