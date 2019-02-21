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Политика

Многодетным семьям частично погасят ипотеку

Владимир Путин предложил новую меру поддержки многодетных семей — выделить из федерального бюджета 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному Собранию 20 февраля.

Деревенская жизнь. Семья.
Деревенская жизнь. Семья.
Михаил Хаустов

«С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. Напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита», — сказал Владимир Путин.

По словам Максима Топилина, главы Минтруда РФ, финансирование этой меры предусмотрены в бюджете, пишет ТАСС. По его словам, сейчас будут готовить соответствующие законопроекты.

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