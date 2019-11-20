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Политика

Многоразовая метафора: депутат сравнила сибиряков с огурцами в трехлитровой банке

Спикер думы Томской области Оксана Козловская сравнила томичей с огурцами, а область с банкой с рассолом.

Соленые огурцы.
Соленые огурцы.
УФСИН России по Алтайскому краю

Метафору услышали студенты во время встречи с депутатом, которая говорила о перспективах развития областной столицы.

«Томск — это такая трёхлитровая банка с рассолом, а вы огурцы. И вы, попадая туда, либо становитесь, извините, ядреными и хрустящими, в профессиональном смысле слова, но иногда бывает банка и неудачной, закисает», — передает слова Козловской ТВ2.

Депутат отметила, что много зависит от рассола — окружающей среды. По ее мнению, если рассол «нормальный», а огурец «с мозгами», то он «обречен на успех», пишет Ura.ru.

В местных telegram-каналах отметили, что данную метафору Козловская в 2010 году озвучивала миллиардеру Виктору Вексельбергу, а в 2011-м премьер-министру Владимиру Путину (он тогда якобы сказал, что «рассол вообще полезный продукт»).

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