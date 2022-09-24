Мобилизовали 58-летнего директора школы, не служившего в армии

К пяти утра мужчину увезли в военкомат. Но семья в шоке.
Дело в том, что мужчина не проходил службу в армии, а отучился на военной кафедре десятки лет назад.
Как рассказали родственники, сейчас директор школы находится на военных сборах.
Дочь рассказала, что у отца целый «букет» болезней. Она обращалась на горячую линию военного ведомства, но пока тщетно.
Приостановлен учебный процесс в школе, где до мобилизации призывник-предпенсионер работал.
Между тем вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан пообещал глава российского региона.