24 сентября
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Политика

Мобилизовали 58-летнего директора школы, не служившего в армии

К 58-летнему директору школы в хуторе Калмыковском (Волгоградская область) Александру Фальтину пришли с повесткой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Российский снайпер.
Российский снайпер.
vk.com/mil

К пяти утра мужчину увезли в военкомат. Но семья в шоке.

Дело в том, что мужчина не проходил службу в армии, а отучился на военной кафедре десятки лет назад.

Как рассказали родственники, сейчас директор школы находится на военных сборах.

Дочь рассказала, что у отца целый «букет» болезней. Она обращалась на горячую линию военного ведомства, но пока тщетно.

Приостановлен учебный процесс в школе, где до мобилизации призывник-предпенсионер работал.

Между тем вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан пообещал глава российского региона.

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