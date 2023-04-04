Предложили мобилизовать новых бойцов, чтобы сменить призванных осенью

Жительница Башкирии предложила заменить участников СВО и поделилась инициативой на странице в соцсети у главы республики, пишет ufacitynews.ru.

Женщина считает, что бойцы должны служить по полгода. А потом их должны сменить другие военные. И отметила, что нынешние участники СВО воюют седьмой месяц.

Женщина возмутилась — кто-то сидит дома в то время, когда другие воюют.

Ей ответила сотрудница рабочей группы при администрации главы республики Радия Хабирова. Она отметила, что в правительстве понимают и переживания.

И напомнила, что мобилизованному военнослужащему положен отпуск в соответствии с графиком отпусков, который составляет командир подразделения.

Ранее стали известны минимальные сроки участия контрактников в СВО.

Эксперты рассказали — военнослужащий до 50 лет может заключить контракт на срок от 6 месяцев до 3 лет. Если это человек старше 50 лет, то срок будет варьироваться от 6 до 11 месяцев.

Если контракт заключен сроком на один год и более, то полагается подъемное пособие при заключении контракта в размере 195 тыс. рублей.

Однако контракты на прохождение военной службы продолжают действовать до окончания периода службы мобилизованных.

Иными словами, если человек заключил такой договор и отправился на СВО, а потом срок действия закончился, домой его на этом основании не отпустят.

Между тем ответственность за военные преступления разъяснил Верховный суд. Так, необоснованно призванные на службу граждане не могут обвиняться в преступлениях против военной службы. Речь идет о тех, у кого есть отсрочка по состоянию здоровья или от призыва.