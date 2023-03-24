Стали известны минимальные сроки участия контрактников в СВО

На этот вопрос — сколько могут действовать контракты на прохождение военной службы — ответили представители проекта «Объясняем. Башкортостан», пишет ufacitynews.ru.

Эксперты рассказали — военнослужащий до 50 лет может заключить контракт на срок от 6 месяцев до 3 лет. Если это человек старше 50 лет, то срок будет варьироваться от 6 до 11 месяцев.

Если контракт заключен сроком на один год и более, то полагается подъемное пособие при заключении контракта в размере 195 тыс. рублей.

Однако контракты на прохождение военной службы продолжают действовать до окончания периода службы мобилизованных. Иными словами, если человек заключил такой договор и отправился на СВО, а потом срок действия закончился, домой его на этом основании не отпустят.

Ранее ответственность за военные преступления разъяснил Верховный суд. Так, необоснованно призванные на службу граждане не могут обвиняться в преступлениях против военной службы. Речь идет о тех, у кого есть отсрочка по состоянию здоровья или от призыва

Ранее в Минобороны рассказали, как бороться со страхом мобилизации. Однако дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не проводится и не планируется, сообщили на брифинге Национального центра управления обороной России.