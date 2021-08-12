«Мобильный репортер» Рамзан Кадыров со своим попугаем победил в конкурсе

«В ходе прямого эфира Рамзан Кадыров снимал на камеру мобильного телефона репортаж, комментируя окружающую его обстановку. Специальный мобильный репортер телеканала Рамзан Кадыров также предоставил эксклюзивные видеокадры, где показал живность, обитающую в его саду. В частности, глава региона познакомил подписчиков с собственным попугаем», — поясняет выбор победителя телеканал.