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Политика

«Мобильный репортер» Рамзан Кадыров со своим попугаем победил в конкурсе

Чеченский телеканал «Грозный» объявил конкурс среди местных репортеров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
kremlin.ru

«В ходе прямого эфира Рамзан Кадыров снимал на камеру мобильного телефона репортаж, комментируя окружающую его обстановку. Специальный мобильный репортер телеканала Рамзан Кадыров также предоставил эксклюзивные видеокадры, где показал живность, обитающую в его саду. В частности, глава региона познакомил подписчиков с собственным попугаем», — поясняет выбор победителя телеканал.

Награду в размере 45 тыс. рублей главе Чечни торжественно вручил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, пишет polit.ru.

Соответствующая информация размещена на сайте телеканала.

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