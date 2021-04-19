19 апреля -1°C
﻿
Политика
18

Молодежь — в политике: в Алтайском крае подвели итоги «Регионального ПолитСтартапа»

В минувшие выходные в Барнауле определили победителей и лауреатов краевого кадрового проекта «Единой России» «Региональный ПолитСтартап». Десять победителей и три лауреата получили приглашение принять участие в предварительном голосовании «Единой России», а также наставников для реализации их инициативы из числа депутатов.

В Алтайском крае подвели итоги «Регионального ПолитСтартапа».
В Алтайском крае подвели итоги «Регионального ПолитСтартапа».
Пресс-служба "Единой России"

Так депутат Государственной Думы Наталья Кувшинова взяла шефство над победителем проекта, лидером «Молодой Гвардии» в регионе Викторией Анищенко.

«Яркие социально значимые идеи нашей молодежи вдохновляют. И здорово, что партия в регионе поддержит реализацию сразу нескольких проектов. Впереди у ребят новый, более сложный этап — участие в предварительном голосовании. Как наставник, буду делиться с Викторией опытом», — сказала Наталья Кувшинова.

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов будет курировать участие в предварительном голосовании председателя Молодежного парламента региона Артема Сафонова, руководитель Регионального исполнительного комитета «Единой России», председатель комитета АКЗС по правовой политике Денис Голобородько стал наставником Романа Куранова и Александра Кузгана, заместитель председателя комитета АКЗС по местному самоуправлению Иван Мордовин будет делиться опытом с Александром Илюшкиным и Андреем Березовиковым, Ирина Солнцева стала наставником победительницы проекта, координатора движения «Волонтеры-медики» Анны Ведлер, руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов стал наставником для Ашота Погосяна и Дмитрия Бояркова, Татьяна Ильюченко будет помогать делать первые шаги в политике Ксении Гольцман.

Также экспертный совет выбрал трех лауреатов, чьи проекты получат финансовую поддержку партии. Это Даниил Егоров из Новоалтайска с экологическим проектом «Экология за нами!», Алина Горлова с волонтерским проектом «Мобильные отряды помощи «Мы рядом» и Артем Сафонов с проектом «Форум молодых врачей».

  • Новости партий
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость