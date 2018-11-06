Молодой, амбициозный: стало известно, кто будет руководить исполкомом «Единой России» на Алтае

Региональный исполком партии «Единая Россия» может возглавить 25-летний депутат АКЗС Денис Голобородько, сообщает politsib.ru. Информацию подтвердили источники altapress.ru. Голобородько сменит Андрея Клюзова, который, по одним данным, может уехать работать в Москву, а по информации « Банкфакса », претендует на пост политического вице-губернатора.

Что известно о Денисе Голобородько?

Имя Дениса Голобородько стало известно после того, как в 2016 году, накануне выборов в АКЗС, он выиграл праймериз на округе, по которому собиралась баллотироваться куда более опытная Стелла Штань. На самих выборах он возглавил тергруппу № 3 (Благовещенский, Немецкий национальный, Суетский, Хабарский районы) и выиграл.

Голобородько стал самым молодым депутатом в новом составе АКЗС, на момент подведения итогов выборов ему было 23 года.

Позже он как юрист сопровождал избирательные кампании «Единой России» в органы местного самоуправления в 2017 году, а также губернатора в 2018-м. В частности, он контролировал сбор подписей муниципальных глав и депутатов в поддержку Виктора Томенко, который был выдвинут «Единой Россией». И именно Голобородько принес подписи в крайизбирком.

Он оказался наиболее включенным в партийную работу из всей молодежи, прошедшей в краевое заксобрание в 2016 году, и, пожалуй, самым активным и цепким с точки зрения политической карьеры.

Денис Голобородько — амбициозный молодой человек. Он родом из Благовещенки, но после школы приехал учиться в Барнаул. В 2015 году он с отличием окончил бакалавриат юрфака АлтГУ, в 2017 — магистратуру. И в 2017-м же получил высшее образование по направлению «финансовый менеджмент» в Финансовом университете при правительстве РФ.

В 2014 Голобородько был победителем Всероссийской студенческой олимпиады по юриспруденции, лучшим студентом вуза 2015 года. Его правовые проекты побеждали в молодежных форумах «Селигер» и «Алтай. Точки роста».

Судя по биографии, с политическим характером карьеры он определился в 19 лет, когда вступил в Молодежный парламент края, а в 22 года стал зампредседателя в нем.

С 2018 года — начальник управления воспитательной и вненаучной работы АлтГУ.

Соучредитель и директор НКО «Юристы-населению».

С декабря 2017 года — представитель Алтайского края в Палате молодых законодателей при Совете Федерации.

Женат.

Как проходит назначение главы регионального исполкома?

Согласно Уставу, порядок назначения руководителя исполкома реготделения «Единой России» происходит так.

Сначала выдвигается кандидатура, которую должен одобрить политсовет краевой организации. Затем она направляется в ЦИК партии в Москву для согласования. А затем «за» или «против» голосуют члены президиума генсовета партии.

Ожидается, что местный политсовет проведет голосование 8 ноября — в день, когда состоится и партийная конференция «ЕР». Согласования в Москве по опыту занимают разное время. Скажем, прежнего главу исполкома Андрея Клюзова утвердили быстро — в течение недели. В случае с Голобородько процесс может занять и более длительное время.