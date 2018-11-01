Ноябрьская революция в «Единой России»: в алтайском отделении может обновиться руководство

Руководство регионального отделения «Единой России» (ЕР), по данным altapress.ru, могут покинуть сразу несколько человек, включая экс-губернатора Александра Карлина. На конференции, которая пройдет 8 ноября, заметно заменят состав политсовета и президиума — верхушки алтайского отделения. В исполкоме после завершения трех лет больших выборов и в преддверии избирательного затишья тоже грядут изменения.

Политсовет — руководящий орган в отделении ЕР — должен обновляться ежегодно не менее чем на 10%, говорится в уставе партии. В этом году процент может оказаться выше. Но главное, что прогнозируются знаковые ротации в президиуме политсовета. Сейчас в него входят 16 человек. Его могут покинуть, как минимум, Александр Карлин, экс-сенатор Михаил Щетинин, бывший первый вице-премьер Сергей Локтев и, возможно, глава регионального исполкома ЕР Андрей Клюзов. Последний, по данным altapress.ru, может уехать работать в Москву.

Кто займет освободившиеся места в политсовете, пока не известно. Но это точно не может быть губернатор Виктор Томенко — он в партию не входит. А вот его заместитель по ЧС Игорь Степаненко вполне может занять одно из освободившихся мест — он единоросс, несколько лет возглавлял норильское городское отделение ЕР.

Тем временем источники altapres.ru, говорят, что устроиться в алтайский исполком был бы не прочь бывший вице-премьер Андрей Щукин, В июне 2018 года он покинул ряды ЛДПР и прежде говорил, что может связать свою дальнейшую карьеру с работой в другой партии — ЕР. Впрочем, пока он ее членом не является.

Рассказывают, что место в исполкоме могло достаться и Надежде Капура, также ушедшей с поста вице-премьера. Капура — опытный и, как говорят, активный единоросс. Еще будучи главой Ключевского района, она руководила и местной организацией ЕР. В 2017 году была региональным куратором партийного проекта «России важен каждый ребенок».

Однако 1 ноября Надежду Капура уже представили как нового руководителя в управлении по труду и занятости.