Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 октября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Политика
192

«Ко мне претензий нет»: Андрей Щукин прокомментировал свою отставку

11 октября вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин написал заявление об увольнении по собственному желанию. В пятницу, 12 октября, у него был последний рабочий день. По его Щукина, проводить его пришли 15 человек из управления спорта и молодежной политики. Их он лично поблагодарил за совместную работу.

Андрей Щукин.
Андрей Щукин.
Олег Богданов, altapress.ru

Как сообщил Андрей Щукин altapress.ru, претензий со стороны нового руководства края к нему не было. Процесс обновления управленческого состава, который инициировал Виктор Томенко, бывший вице-премьер назвал правильным. По этой причине он и решил уйти.

Андрей Щукин,
бывший вице-премьер правительства Алтайского края:

В планах работать дальше, кормить семью.

Андрей Щукин не исключил, что может продолжить свои политическую деятельность, связав ее с партией «Единая Россия». Правда, официально в ряды «ЕР» он еще не вступил и является ее сторонником.

Борис Трофимов и Андрей Щукин на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года.
Борис Трофимов и Андрей Щукин на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года.
Анна Зайкова

Судьбу своих бывших подчиненных Елены Безруковой из управления по культуре и Елены Лебедевой из управления спорта и молодежной политики он комментировать не стал.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что Елена Лебедева может вслед за Щукиным лишиться со своего поста. В неофициальных разговорах сама Лебедева рассказывала, что все решится к 18 октября. Эксперты полагают, что ее шансы остаться на прежней должности очень малы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка