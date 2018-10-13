«Ко мне претензий нет»: Андрей Щукин прокомментировал свою отставку

11 октября вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин написал заявление об увольнении по собственному желанию. В пятницу, 12 октября, у него был последний рабочий день. По его Щукина, проводить его пришли 15 человек из управления спорта и молодежной политики. Их он лично поблагодарил за совместную работу.

Как сообщил Андрей Щукин altapress.ru, претензий со стороны нового руководства края к нему не было. Процесс обновления управленческого состава, который инициировал Виктор Томенко, бывший вице-премьер назвал правильным. По этой причине он и решил уйти.

Андрей Щукин,

бывший вице-премьер правительства Алтайского края:

В планах работать дальше, кормить семью.

Андрей Щукин не исключил, что может продолжить свои политическую деятельность, связав ее с партией «Единая Россия». Правда, официально в ряды «ЕР» он еще не вступил и является ее сторонником.

Борис Трофимов и Андрей Щукин на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Анна Зайкова

Судьбу своих бывших подчиненных Елены Безруковой из управления по культуре и Елены Лебедевой из управления спорта и молодежной политики он комментировать не стал.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что Елена Лебедева может вслед за Щукиным лишиться со своего поста. В неофициальных разговорах сама Лебедева рассказывала, что все решится к 18 октября. Эксперты полагают, что ее шансы остаться на прежней должности очень малы.