Еще один заместитель Томенко написал заявление об увольнении

1 октября вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом altapress.ru сообщили источники, знакомые с ситуацией. Сам Щукин эти данные пока опровергает. При этом, по данным altapress.ru, вместе со Щукиным может уйти начальник одного из подчиненных ему управлений.

В должности вице-премьера по спорту и культуре Андрей Щукин проработает до 15 октября и покинет свой пост. В разговоре с altapress.ru он сообщил, что заявление не писал и для подтверждения советовал обратиться в департамент кадровой политики.

По имеющейся информации, другой должности в структуре исполнительной власти края ему не предложили.

Есть вопросы и по Елене Лебедевой, которая с 1 июля 2016 года возглавляет управление спорта и молодежной политики. Как сообщают источники, она, как и Щукин, может оказаться за бортом краевого правительства.

Елена Лебедева. Олег Богданов

Что касается самого управления, то с высокой долей вероятности его расформируют. Направление молодежной политики отдадут либо министерству образования, либо выделят его в отдельное агентство, как это сделано на федеральном уровне. Ранее губернатор Томенко уже анонсировал возможность появления подобной структуры.

В таком случае физкультура и спорт получат свое министерство. По информации altapress.ru, возглавит его, скорее всего, выходец из Красноярского края. Должности вице-премьера, курирующего данное направление, в структуре нового алтайского правительства якобы не предусмотрено.

Еще одна подчиненная Щукина, начальника управления по культуре и архивному делу Елена Безрукова, скорее всего, свое место сохранит, сообщают источники altapress.ru.

Любопытно, что в июне 2018 года Щукин вышел из партии ЛДПР, чтобы вступить в «Единую Россию». Однако, как сообщил секретарь краевой ячейки «ЕР» Александр Романенко, прежде чем чиновнику выдадут партбилет, ему придется пройти испытательный срок в полгода.

Кто уже покинул правительство Алтайского края?

27 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение об отставке заместителя председателя правительства Виктора Мещерякова. Также губернатор освободил от должности Татьяну Зеленину, начальника управления края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

А 2 октября поста лишился пресс-секретарь и руководитель департамента по информационной политике Андрей Ляпунов. На его должность назначен Дмитрий Негреев, главный редактор «Сибирской медиагруппы».