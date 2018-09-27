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Томенко принял отставку своего заместителя Виктора Мещерякова

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение об отставке заместителя председателя правительства Виктора Мещерякова. Об этом сообщает официальный сайт края.

Виктор Мещеряков.
Виктор Мещеряков.
Олег Богданов, altapress.ru

Ранее altapress.ru сообщал, что Мещеряков, который курирует промышленность и энергетику, почти со стопроцентной вероятностью покинет правительство. Чиновник добровольно заявил о желании уйти на пенсию: 26 сентября ему исполнилось 65 лет. 27 сентября Виктор Томенко подписал заявление на увольнение, которое Мещеряков подал накануне.

Виктор Мещеряков перестанет исполнять свои обязанности с 28 сентября. О том, кто займет эту должность, пока не сообщается.

Ранее Томенко освободил от должности Татьяну Зеленину, начальника управления края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. С 1 октября врио начальника управления станет действующий заместитель Зелениной Александр Большаков.

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