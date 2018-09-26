Губернатор Томенко официально уволил начальника ключевого управления

С 1 октября обязанности руководителя управления начнет исполнять действующий заместитель Зелениной Александр Большаков, сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.
Ранее сообщалось о двух первых «отставниках» в правительстве Алтайского края — помимо Зелениной почти со стопроцентной вероятностью правительство покинет также заместитель председателя краевого правительства Виктор Мещеряков, который курирует промышленность и энергетику. Об этом altapress.ru сообщили источники в правительстве края. Мещеряков добровольно заявил о желании уйти на пенсию: 26 сентября чиновнику исполнилось 65 лет.