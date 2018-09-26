Стало известно о двух первых отставниках в правительстве Алтайского края

Татьяна Зеленина с высокой долей вероятности может покинуть пост начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Татьяна Зеленина подтвердила altapress.ru, что подала заявление об уходе. Однако уточнила, что соответствующее распоряжение губернатором края Виктором Томенко еще не подписано. Окончательное решение будет принято 28 сентября.

Татьяна Зеленина , начальник управления Алтайского края по пищевой промышленности. Анна Зайкова

Как сообщает «Банкфакс», Татьяна Зеленина покидает свой пост в связи с выходом на пенсию. До 1 октября 2018 года она закончит текущие дела и отправится на заслуженный отдых. Ее заместитель Александр Большаков рассказал, что ни для кого уход Татьяны Зелениной не стал сенсацией, поскольку данные события были ожидаемы.

«Пора давать дорогу молодым», — заявила Татьяна Зеленина altapress.ru. Обязанности начальника Алтайпищепрома могут возложить на Александра Большакова.

Виктор Мещеряков , заместитель председателя правительства Алтайского края. Анна Зайкова

Почти со стопроцентной вероятностью правительство покинет также заместитель председателя краевого правительства Виктор Мещеряков, который курирует промышленность и энергетику. Об этом altapress.ru сообщили источники в правительстве края. Мещеряков, как и Зеленина, также добровольно заявил о желании уйти на пенсию: 26 сентября чиновнику исполнилось 65 лет.