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Стало известно о двух первых отставниках в правительстве Алтайского края

Татьяна Зеленина с высокой долей вероятности может покинуть пост начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Татьяна Зеленина.
Татьяна Зеленина.

Татьяна Зеленина подтвердила altapress.ru, что подала заявление об уходе. Однако уточнила, что соответствующее распоряжение губернатором края Виктором Томенко еще не подписано. Окончательное решение будет принято 28 сентября.

Татьяна Зеленина, начальник управления Алтайского края по пищевой промышленности.
Татьяна Зеленина, начальник управления Алтайского края по пищевой промышленности.
Анна Зайкова

Как сообщает «Банкфакс», Татьяна Зеленина покидает свой пост в связи с выходом на пенсию. До 1 октября 2018 года она закончит текущие дела и отправится на заслуженный отдых. Ее заместитель Александр Большаков рассказал, что ни для кого уход Татьяны Зелениной не стал сенсацией, поскольку данные события были ожидаемы.

«Пора давать дорогу молодым», — заявила Татьяна Зеленина altapress.ru. Обязанности начальника Алтайпищепрома могут возложить на Александра Большакова.

Виктор Мещеряков, заместитель председателя правительства Алтайского края.
Виктор Мещеряков, заместитель председателя правительства Алтайского края.
Анна Зайкова

Почти со стопроцентной вероятностью правительство покинет также заместитель председателя краевого правительства Виктор Мещеряков, который курирует промышленность и энергетику. Об этом altapress.ru сообщили источники в правительстве края. Мещеряков, как и Зеленина, также добровольно заявил о желании уйти на пенсию: 26 сентября чиновнику исполнилось 65 лет.

Обновлено в 17:06:

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко официально подписал распоряжение, которым с 30 сентября освободил Татьяну Зеленину от должности.

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