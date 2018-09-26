Стало известно о двух первых отставниках в правительстве Алтайского края

Татьяна Зеленина подтвердила altapress.ru, что подала заявление об уходе. Однако уточнила, что соответствующее распоряжение губернатором края Виктором Томенко еще не подписано. Окончательное решение будет принято 28 сентября.
Как сообщает «Банкфакс», Татьяна Зеленина покидает свой пост в связи с выходом на пенсию. До 1 октября 2018 года она закончит текущие дела и отправится на заслуженный отдых. Ее заместитель Александр Большаков рассказал, что ни для кого уход Татьяны Зелениной не стал сенсацией, поскольку данные события были ожидаемы.
«Пора давать дорогу молодым», — заявила Татьяна Зеленина altapress.ru. Обязанности начальника Алтайпищепрома могут возложить на Александра Большакова.
Почти со стопроцентной вероятностью правительство покинет также заместитель председателя краевого правительства Виктор Мещеряков, который курирует промышленность и энергетику. Об этом altapress.ru сообщили источники в правительстве края. Мещеряков, как и Зеленина, также добровольно заявил о желании уйти на пенсию: 26 сентября чиновнику исполнилось 65 лет.
Обновлено в 17:06:
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко официально подписал распоряжение, которым с 30 сентября освободил Татьяну Зеленину от должности.