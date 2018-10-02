Виктор Томенко уволил своего руководителя пресс-службы Андрея Ляпунова

2 октября стало известно о новой отставке в администрации губернатора и правительства. Алтайского края. Виктор Томенко уволил по собственному желанию руководителя департамента по информационной политике Андрея Ляпунова.

Сам Андрей Ляпунов так сообщил об этом алтайским журналистам:

— Губернатор сегодня принял решение о прекращении моих полномочий как начальника департамента по информационной политики и пресс-секретаря руководителя региона. Я сам написал заявление об увольнении по собственному желанию. Мне кажется, это ожидаемое и логичное решение. Губернатор взял курс на обновление региона. Естественно, и человек, который озвучивает публичную позицию губернатора и правительства должен быть новым. Благодарен журналистам за совместную работу. Надеюсь на дальнейшее такое же плодотворное сотрудничество.

На его место, по распоряжению губернатора, придет Дмитрий Негреев, главный редактор «Сибирской медиагруппы», принадлежащей компании «Эвалар». А сам Андрей Федорович, по слухам, может возглавить пресс-службу краевого законодательного собрания.

Дмитрий Негреев , редактор сайта политсиб.ру. Анна Качурина

Напомним, что на прошлой неделе в отставку был отправлен заместитель председателя правительства Виктор Мещеряков и уволена начальник управления края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина.

Что известно об Андрее Ляпунове

В 1991 году окончил филологический факультет Алтайского государственного университета по специальности «Журналистика», одновременно с учебой работал в газетах «Учитель» и «Моторостроитель».

После окончания университета был принят на должность ассистента кафедры журналистики АлтГУ. В 1993 году перешел на работу в аппарат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Алтайском крае. Параллельно проходил обучение в Российской академии Государственной службы при Президенте РФ.

В 2000 году назначен на должность руководителя пресс-службы Администрации Алтайского края. В период с 2004 по 2006 год работал начальником отдела комитета по печати и информации Администрации края, советником генерального директора ОАО «Алтайэнерго», заместителем директора департамента масс-медиа и рекламы ФПГ «Сибма». В декабре 2006 года был назначен руководителем аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия».

В должности председателя комитета информационной политики администрации города работал с февраля 2011 года. В апреле 2013 года назначен на должность начальника департамента информационной политики Администрации Алтайского края.