Еще два высокопоставленных чиновника покидают правительство Алтайского края

С 15 октября перестанут работать в правительстве министр образования Александр Жидких и вице-премьер Андрей Щукин, сообщили сразу несколько источников altapress.ru.

Эти отставки прогнозировались. Оба чиновника назывались в числе первых, кто не придется к новому «двору».

Андрей Щукин

В подчинении у Щукина не было ни одного министерства. Он курировал работу двух управлений: по культуре и по спорту и молодежной политике. Одной из его подчиненных — начальнику спорткомитета Елене Лебедевой — также прочат отставку.

Не факт, что этот пост вице-премьера вообще сохранится. Не исключено, что он исчезнет в ходе реорганизации правительственной структуры.

Андрея Щукина вице-премьером назначил предыдущий губернатор Александр Карлин в начале 2017 года. В то время Щукин был членом ЛДПР. Тогда звучала версия, что его назначение — результат компромисса и договоренностей с либерал-демократами, своего рода поощрение. Была и другая точка зрения — так Карлин хотел создать видимость равенства политических сил в крае.

Так или иначе глобальных прорывов во время работы Андрея Щукина в подведомственных ему отраслях не произошло.

Александр Жидких

12 октября министр образования Александр Жидких сообщил своим сотрудникам, что написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил источник altapress.ru.

Жидких пришел в управление по образованию (затем — министерство) из Главного управления экономики и инвестиции в октябре 2016 года, с 1 января 2017-го стал министром образования. До правительственной реформы в крае наука находилась как раз в сфере ответственности Главэкономики. Жидких называли креатурой Михаила Щетинина, экс-главы этого ведомства.

На время управления Жидких пришлась основная волна оптимизации сельских школ и связанных с этим скандалов. В краевом парламенте до сих пор помнят встречу с Жидких в рамках правительственного часа на тему реорганизаций, она прошла в феврале 2017 года. Тогда многие депутаты возмущались тем, что министерство не давало толком никакой информации на места, из-за дефицита сведений во многих районах и возникло серьезное напряжение. Однако и в будущем такая политика министерства — закрытости и невнятности данных — продолжалась.

Максим Костенко. сайт АКИПКРО

По данным Политсиб.ру, на его место назначат ректора краевого института повышения квалификации работников образования (АКИПКРО) Максима Костенко.

О нем известно, что он кандидат социологических наук, психолог. в 1996—2002 годах работал в краевом кризисном центре для мужчин. В 2002—2009 годах был замначальника Главного управления по социальной защите населения. В 2015-м стал ректором АКИПКРО.

Источники altapress.ru из системы образования скептически отнеслись к кандидатуре Костенко. «Принимаем соболезнования», — отозвался источник в министерстве.

В числе основных претензий к возможному министру то, что он фактически не имеет опыта в сфере образования и якобы показательно лоялен к вышестоящему руководству.

В то же время ряд сотрудников из АКИПКРО сожалеют, что Костенко может покинуть институт.

Также есть версия, что Жидких может занять освободившееся место Костенко и стать ректором АКИПКРО.

Кого еще уволили из правительства?

Накануне своих постов лишились заместитель председателя правительства Надежда Капура и министр труда и соцзащиты Михаил Дайбов. Также перестали работать в правительстве «промышленный» вице-премьер Виктор Мещеряков, начальник управления пишевой промышленности Татьяна Зеленина, руководитель управления ветеринарии Владимир Ведяпин.