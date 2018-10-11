Томенко уволил чиновников, ответственных за «закрытие» домов престарелых

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 11 октября уволил своего заместителя Надежду Капуру и министра труда и соцзащиты Михаила Дайбова, сообщает сайт правительства.

Капура и Дайбов написали заявления об увольнении по собственному желанию. Томенко принял их отставки.

Ранее Надежда Капура и Михаил Дайбов стали фигурантами скандала с ликвидацией малых домов-интернатов для престарелых. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сначала подписал это поставление, а потом отменил.

На должность «социального» зампреда пока никого не назначили. Врио министра труда и социальной защиты Алтайского края стала Наталья Оськина. Она является врио заместителя министра труда и социальной защиты Алтайского края, начальника управления по социальной политике Минтрудсоцзащиты.

Что известно о Наталье Оськиной

Наталья Оськина. aksp.ru

Наталья Оськина родилась 19 мая 1977 года в селе Шелаболиха Павловского района. Закончила АлтГУ, квалификация — специалист по социальной работе по специальности «Социальная работа». Наталья Оськина — кандидат социологических наук, пишет storonniki.info.