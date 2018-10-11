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Томенко уволил чиновников, ответственных за «закрытие» домов престарелых

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 11 октября уволил своего заместителя Надежду Капуру и министра труда и соцзащиты Михаила Дайбова, сообщает сайт правительства.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
altapress.ru

Капура и Дайбов написали заявления об увольнении по собственному желанию. Томенко принял их отставки.

Ранее Надежда Капура и Михаил Дайбов стали фигурантами скандала с ликвидацией малых домов-интернатов для престарелых. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сначала подписал это поставление, а потом отменил.

На должность «социального» зампреда пока никого не назначили. Врио министра труда и социальной защиты Алтайского края стала Наталья Оськина. Она является врио заместителя министра труда и социальной защиты Алтайского края, начальника управления по социальной политике Минтрудсоцзащиты.

Что известно о Наталье Оськиной

Наталья Оськина.
Наталья Оськина.
aksp.ru

Наталья Оськина родилась 19 мая 1977 года в селе Шелаболиха Павловского района. Закончила АлтГУ, квалификация — специалист по социальной работе по специальности «Социальная работа». Наталья Оськина — кандидат социологических наук, пишет storonniki.info.

  • В 1996—1997 годах — менеджер компании «Капитал-Центр-Торг»,
  • в 1997—1998 годах — общественные работы в Центре социальной помощи населению Центрального района,
  • в 1998—1999 годах — социальный педагог Центра социальной помощи населению Центрального района,
  • в 1999—2007 годах — главный специалист, заместитель председателя комитета по социальной защите населения администрации Центрального района Барнаула,
  • в 2008—2010 годах — заместитель начальника управления социальной защиты населения по Центральному району Барнаула,
  • с 2010 года — замминистра труда и социальной защиты Алтайского края.
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