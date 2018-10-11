Томенко уволил чиновников, ответственных за «закрытие» домов престарелых

Капура и Дайбов написали заявления об увольнении по собственному желанию. Томенко принял их отставки.
Ранее Надежда Капура и Михаил Дайбов стали фигурантами скандала с ликвидацией малых домов-интернатов для престарелых. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сначала подписал это поставление, а потом отменил.
На должность «социального» зампреда пока никого не назначили. Врио министра труда и социальной защиты Алтайского края стала Наталья Оськина. Она является врио заместителя министра труда и социальной защиты Алтайского края, начальника управления по социальной политике Минтрудсоцзащиты.
Что известно о Наталье Оськиной
Наталья Оськина родилась 19 мая 1977 года в селе Шелаболиха Павловского района. Закончила АлтГУ, квалификация — специалист по социальной работе по специальности «Социальная работа». Наталья Оськина — кандидат социологических наук, пишет storonniki.info.
- В 1996—1997 годах — менеджер компании «Капитал-Центр-Торг»,
- в 1997—1998 годах — общественные работы в Центре социальной помощи населению Центрального района,
- в 1998—1999 годах — социальный педагог Центра социальной помощи населению Центрального района,
- в 1999—2007 годах — главный специалист, заместитель председателя комитета по социальной защите населения администрации Центрального района Барнаула,
- в 2008—2010 годах — заместитель начальника управления социальной защиты населения по Центральному району Барнаула,
- с 2010 года — замминистра труда и социальной защиты Алтайского края.