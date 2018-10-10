«Гуляем!» Томенко отменил свое постановление о ликвидации домов престарелых

«Это ошибочное постановление»
10 октября Виктор Томенко провел рабочее совещание, на котором присутствовали врио заместителя председателя правительства Надежда Капура и врио министра труда и социальной защиты Михаил Дайбов.
По словам Дайбова, документ готовился с начала 2018 года и имел целью «повышение качества оказываемых учреждением услуг». Но никто не проконсультировался с главами и депутатами районов, в которых предполагалось закрыть дома-интернаты. Мнение и пожелания пациентов домов-интернатов также не изучили. При этом проект решения прошел без замечаний все согласования внутри правительства края.
Виктор Томенко заявил, что такая организация работы недопустима.
«Насильно никого осчастливить нельзя, это же понятно, — заявил губернатор. — После публикации документа мы получили обратную связь от жителей края. Реакция резко отрицательная. И ни одного отзыва в поддержку! Это ошибочное постановление. Оно будет отменено», — также заявил Виктор Томенко.
Семейная атмосфера
Еще вчера в 11 подлежащих ликвидации домах, настроение было, мягко говоря, похоронное. Директор Усть-Калманского дома Людмила Желтикова говорит, что создала интернат 25 лет назад. Здесь 18 работников. Девать их некуда — работы в селе Кабаново нет. Рядом стоит, зарастает бурьяном здание детдома — четыре года назад оптимизировали и его.
Людмила Желтикова,
директор Усть-калманского дома-интерната малой вместимости для престарелых и инвалидов:
Мне жалко бабушек, они привыкли. Сотрудники нянчатся с ними как с родными. Не знаю, многие ли из них выживут при переезде — им сложно адаптироваться.
В учреждении живут 27 человек, их должны были отвезти в большие дома — в Бийск, Рубцовск, Шипуново.
В малых домах-интернатах живут в основном местные, для них это семья. Сотрудники сроднились со своими подопечными, они получают достаточно внимания и заботы. «Да, у нас нет душевых кабин в каждом номере, как в больших домах, но такой семейной атмосферы там никогда не будет», — говорит Желтикова.
Ходить про земле
Новость о том, что дома ликвидируют, в Кытманово приняли с ужасом. Там живут 32 старика, двум бабушкам по 95 лет. Последние сутки и персонал, и подопечные не переставали плакать.
Валерий Трейер,
директор Кытмановского дома-интерната для престарелых:
У меня одна бабушка обратно домой собралась, к себе в село, в полуразрушенный дом. Говорит: «никуда я не поеду». Здесь могилы их детей или внуков. Им нельзя в город. Они там умрут! Я сам деревенский, работал в городе, потом вернулся сюда. Мы — колхозники, нам надо по своей земле ходить.
Теперь, когда принято решение отменить постановление о ликвидации, все в доме ликуют. Трейер говорит, что счастлив, и кричит в трубку: «Мы сегодня гуляем! Приезжайте!».
Без альтернативы
Другая ситуация в Крутихинском доме. Деятельность организации уже приостановлена, это происходило постепенно. Старики (их оставалось всего 11 человек) уехали в другие дома в Барнаул, Бийск и Благовещенку.
В течение двух месяцев все сотрудники должны быть уволены в связи с ликвидацией или переведены на новые места работы. Штат учреждения — 16 человек. Они останутся без работы, альтернативных мест им не предложили.
Директор Крутихинского дома-интерната Владимир Паньшин говорит, что совсем не понимает, что будет дальше — после отмены постановления. «Обратно мне вернут людей что ли», — размышляет он.
Благодарность губернатору
О «ликвидационном» постановлении стало известно в начале недели. К решению проблемы сразу подключился благотворительный фонд «Старость в радость», который постоянно навещает пожилых людей в домах престарелых.
Там понимали, что многие бабушки и дедушки могут не пережить этого переезда, им важно оставаться всем вместе в маленьком доме и жить семьей. Всеми способами эту мысль старались донести до властей.
Надежда Постникова,
региональный координатор благотворительного фонда «Старость в радость»:
Мы очень благодарны губернатору и региональному министерству труда и социального развития за то, что нас услышали. Надеемся, что наше сотрудничество с государственными органами будет столь же продуктивным. Я разговаривала с директорами домов престарелых и бабушками. Все говорят «большое спасибо». Я рада, что «человечески обоснованное» решение победило «экономически обоснованное» постановление. Спасибо всем.