Предприниматель выкупил старую больницу около Барнаула под дом престарелых

Фонд имущества Алтайского края выставил на торги корпус разукомплектованной больницы в поселке Новые зори Первомайского района. Лот приобрел предприниматель Аркадий Вахлов, который рассказал altapress.ru, что планирует открыть там коммерческий дом престарелых и отделение паллиативной помощи. Сейчас он ищет партнера «от медицины».

25 сентября Вахлов приобрел здание площадью более 3 тыс. кв. м, которое входило в больничный комплекс поселка. Сейчас от него осталась только поликлиника.

Больницу не эксплуатировали около трех лет, поэтому она пострадала, в том числе от вандалов. Там нужно вставить окна, привести в порядок стены и кровлю, отремонтировать помещения, добавить санузлы в палаты, благоустроить территорию. Затем можно будет получить соответствующие лицензии.

Аркадий Вахлов,

девелопер:

Девелоперский бизнес сам по себе перестал приносить интересный доход, поэтому я начал искать новые ниши. Обратил внимание, что в европейской части России, да даже у соседей в Томске развиваются дома престарелых. Многие готовы платить 25−30 тысяч рублей в месяц за достойное содержание родственников. То же касается паллиативной медицины. В Барнауле есть только одно небольшое учреждение, поместить в которое больного крайне тяжело.

Вахлов уверен, что здание в Новых зорях — хорошее место для дома престарелых. Оно соседствует с действующей поликлиникой, сосновым бором, имеет свою территорию для прогулок, находится в 4 км от Барнаула. «Плюс в том, что это изначально была больница, спроектированная по соответствующим нормативам. Там есть лифты, медицинские кабинеты и так далее», — добавляет предприниматель.

Аркадий Вахлов,

девелопер: