Постояльцы единственного в Барнауле хосписа могут оказаться на улице из-за интересов застройщика

Карпова рассказала, что здание приглянулось какому-то застройщику. Точнее — не само здание, а земельный участок под ним: на нем можно построить высотку.

Хоспис был зарегистрирован в 2010 году как некоммерческий благотворительный фонд, а открылся в декабре 2012-го на ул. Анатолия, 102, в бывшем доме литераторов. Чтобы его открыть, Карпова продала квартиру в Барнауле и купила жилье в деревне Шахи. На разницу от продажи женщина сделала ремонт здания хосписа. Первые три года она сама жила там.

На грант благотворительного фонда "Вера" Валентина Карпова купила для барнаульского хосписа современные медицинские кровати.

С идеей открытия хосписа Карпова ходила к тогдашнему мэру Барнаула Игорю Савинцеву. Он пообещал рассмотреть вопрос, но так и оставил его без ответа.

Валентина Карпова,

директор хосписа:

—Раньше и больницы нас как бы не замечали. Это в лучшем случае. Чаще слышала, что я на несчастьях людей наживаюсь. Теперь, как только понимают, что за больным в терминальной стадии болезни никто не приезжает, а положенные в стационаре две недели прошли, сразу звонят мне: "Мы вам сейчас привезем". Раньше они не знали, куда девать таких больных. Теперь знают. Я беру, не могу отказать.

Несмотря на то, что у учреждения есть медицинская лицензия, его не раз пытались закрыть. Директора обвиняли в незаконном обороте наркотиков и незаконной работе.

Валентина Карпова,

директор хосписа:

На меня ополчились все — судебные приставы, прокуратура. Откуда только не было здесь проверяющих. Но какой "оборот", когда у меня лицензия Минздрава на медицинскую деятельность, когда каждую пустую ампулу мы сдаем в поликлинику! До лицензии врачи 1-й поликлиники тоже выписывали для больных хосписа рецепты на обезболивающие, которые предоставляются бесплатно, но строго под отчет.

Пожарные сначала заставили сделать внешнюю лестницу со второго этажа, купить носилки и маски от задымления, а потом сказали, что нельзя держать больных на втором этаже. Хоспису пришлось переехать на улицу Короленко, на первый этаж жилого дома. Но и оттуда их тоже выселили — кто-то из жильцов дома написал жалобу с просьбой выселить оттуда туберкулезников и ВИЧ-инфицированных. Но в хосписе таких больных нет.

Директор хосписа пошла на прием к на тот момент представителю президента в Алтайском крае Михаилу Чугуеву. Полпред направил комиссию в хоспис, которая все внимательно осмотрела и пришла к выводу, что такой порядок даже не в каждой больнице встретишь.

Валентина Карпова,

директор хосписа:

Я долго не могла взять в толк, почему на меня так все ополчились. А недавно поняла: мой хоспис — это укор властям. Сколько лет они обещают открыть хоспис и не открывают потому, что просто не хотят этим заниматься.

Сейчас проживание в хосписе стоит 23-25 тысяч рублей, но в нем живет много людей, за которых вообще никто не платит. Они также получают помощь и еду в полном объеме, а после смерти их хоронят за счет хосписа.

1 апреля 2017 года истек срок аренды здания на улице Анатолия и чиновники потребовали освободить его. Валентине Карповой удалось продлить аренду еще на три месяца, а затем до сентября 2017. Позднее хоспису вернули безвозмездную аренду этого здания до конца 2018 года и сняли долг в 330 тысяч, который накопился за это время.

Коттедж Савинцева

В 2009 году в Барнауле на Змеиногорском тракте, 83 власти планировали построить хоспис. Однако сейчас там расположен двухэтажный коттедж-гостиница, который принадлежит сыну экс-мэра Барнаула Максиму Савинцеву. В декабре 2017 года краевой арбитраж постановил снести это здание.

В 2012 году хоспис хотели открыть в одном из отделений Алтайского краевого онкологического центра на улице Матросова. Однако там он так и не появился. В очередной раз о строительстве центра для безнадежно больных заговорили в 2015 году. Тогда благотворительный фонд "Крылья ангела" организовал проект по его строительству, но и в этом случае, проект пока не реализовали.

По закону с 2011 года людей, страдающих неизлечимыми заболеваниями, нельзя бросать на произвол судьбы и надо содержать в хосписах. Ответственность за их жизнь возложена на органы социальной защиты и здравоохранения.

Справка

Алтайский край входит в десятку регионов России с самой высокой заболеваемостью онкологией. На учете у онкологов состоит около 65 тысяч человек, пишут "Такие дела".