Суд постановил снести коттедж-гостиницу из уголовного дела Игоря Савинцева

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Гостиница на Змеиногорском тракте, 83, фигурировавшая в уголовном деле экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева как коттедж его сына Максима, должна быть снесена. Участок под ней надо вернуть в собственность города. Такое решение вынес 4 декабря краевой арбитраж.

Здание гостиницы в Барнауле на Змеиногорском тракте, 83 на суде по уголовному делу называли коттеджем Максима Савинцева.
Здание гостиницы в Барнауле на Змеиногорском тракте, 83 на суде по уголовному делу называли коттеджем Максима Савинцева. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Гостиница или коттедж

В уголовном деле экс-мэра Барнаула фигурировали три участка — все они выделены незаконно, пришел к выводу суд. Тот, что на Змеиногорском тракте, 83 — один из них.

В аренду фирме "Транс-Инвест" этот участок власти города передали еще в 2010 году, указано в материалах арбитража. Затем вид его разрешенного использования изменили с "эксплуатации здания школы" на "строительство и эксплуатацию хосписа", а после - на "строительство и эксплуатацию гостиницы", которая, собственно, и была построена.

Площадь этого здания — 325,4 кв. метра. Во время расследования уголовного дела "Вести-Алтай", не оглашая источник, сообщали: оно расположено по соседству с усадьбой самого сити-менеджера. Хотя в ходе уголовного разбирательства его не раз называли "коттеджем Максима Савинцева", в материалах арбитража его все же называют гостиницей. И вот теперь это здание надо снести.

Здание гостиницы на Змеиногорском тракте, 83.
Здание гостиницы на Змеиногорском тракте, 83.

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Арбитражные разбирательства о возврате городу всех фигурировавших в деле Игоря Савинцева участков администрация Барнаула начала 19 мая — в день, когда Алтайский краевой суд вынес окончательное решение по его уголовному делу.

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По двум другим искам — об участках на ул. Никитина, 116 и Пролетарской, 89 — ответчиком выступает еще одна фирма "Технология". Компания, по данным ЕГРЮЛ, зарегистрирована по тому же адресу, что и "Транс-Инвест" (Омск, ул. Гагарина, 2), у обоих фирм один учредитель — Владимир Пальшин.

Что касается участка под гостиницей, то мэрия потребовала признать ничтожным договор его аренды, а право собственности на здание фирмы "Транс-Инвеста" отсутствующим. Арендатор был обязан освободить участок путем сноса всего, что на нем построено — гостиницы и котельной. И вернуть его городу.

4 декабря арбитражный суд эти требования полностью удовлетворил. "Транс-Инвест" должен снести гостиницу за свой счет в течение месяца, и вернуть участок. Решение пока вынесено только в первой инстанции.

Гараж здания на Змеиногорском тракте, 83.
Гараж здания на Змеиногорском тракте, 83.

Все законно

Позиция фирмы "Транс-Инвест" по делу о сносе гостиницы в картотеке арбитража еще не опубликована — есть только резолютивная (то есть краткая) часть решения суда. Но ее аргументы в деле по другому участку — на ул. Никитина, 116 — известны. Решение арбитраж вынес еще 30 ноября.

Позиция фирмы "Технология"
по участку на ул. Никитина, 116:

Земельный участок был передан в аренду в соответствии с нормами Земельного кодекса. Поскольку после опубликования информации возможности заключения договора аренды на спорный участок не было подано надлежаще оформленных заявок, договор был заключен с ООО "Технология" без проведения торгов. Приговор суда не является основанием для признания сделки не действительной. Ответчик не принимал участие в рассмотрении уголовного дела и не мог защищать свои интересы.

Сносить нельзя

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Но суд эти аргументы не убедили — участок на ул. Никитина сформирован еще в 2007 году. На него в свое время претендовали "Компания ДМ" и предприниматель Павел Бадажков. Стало быть, в аренду его можно было сдать только через торги, решил суд. "Технология" обязана вернуть участок городу, пока решение не оспорено.

А вот снести здание на ул. Пролетарской, 89 (этого тоже требует мэрия) и вернуть участок городу пока не получилось. В арбитраже горадминистрация требовала признать не только договор аренды участка ничтожным, но право собственности фирмы "Технология" на здание отсутствующим (и, соответственно, снести его).

Здание на Пролетарской, 89.
Здание на Пролетарской, 89.

Но фирма добилась за собой признания этого права в арбитражном суде еще 12 августа 2015 года. Уже в 2017 году мэрия попыталась добиться пересмотра этого решения по вновь открывшимся обстоятельствам, сославшись на приговор Игорю Савинцеву. Но арбитраж не пошел ей навстречу и 14 ноября в пересмотре дела отказал. Так что пока здание остается в собственности "Технологии".

Справка

Бывшего главу администрации Барнаула Игоря Савинцева признали виновным в превышении должностных полномочий и покушении на растрату. Суд пришел к выводам, что Савинцев, будучи главой администрации, "присвоил себе и своим сыновьям" Дмитрию и Максиму три земельных участка, они были выделены с нарушением закона. Ему вынесли наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом и запретом занимать руководящие должности в органах местного самоуправления в течение двух лет. Сам Игорь Савинцев свою вину не признал.

Максим Савинцев сейчас отбывает срок в колонии. В конце 2016 года его приговорили к 5 годам лишения свободы по нашумевшему делу УК "Доверие".

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