Суд постановил снести коттедж-гостиницу из уголовного дела Игоря Савинцева

Гостиница или коттедж

В уголовном деле экс-мэра Барнаула фигурировали три участка — все они выделены незаконно, пришел к выводу суд. Тот, что на Змеиногорском тракте, 83 — один из них.

В аренду фирме "Транс-Инвест" этот участок власти города передали еще в 2010 году, указано в материалах арбитража. Затем вид его разрешенного использования изменили с "эксплуатации здания школы" на "строительство и эксплуатацию хосписа", а после - на "строительство и эксплуатацию гостиницы", которая, собственно, и была построена.

Площадь этого здания — 325,4 кв. метра. Во время расследования уголовного дела "Вести-Алтай", не оглашая источник, сообщали: оно расположено по соседству с усадьбой самого сити-менеджера. Хотя в ходе уголовного разбирательства его не раз называли "коттеджем Максима Савинцева", в материалах арбитража его все же называют гостиницей. И вот теперь это здание надо снести.

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Арбитражные разбирательства о возврате городу всех фигурировавших в деле Игоря Савинцева участков администрация Барнаула начала 19 мая — в день, когда Алтайский краевой суд вынес окончательное решение по его уголовному делу.

По двум другим искам — об участках на ул. Никитина, 116 и Пролетарской, 89 — ответчиком выступает еще одна фирма "Технология". Компания, по данным ЕГРЮЛ, зарегистрирована по тому же адресу, что и "Транс-Инвест" (Омск, ул. Гагарина, 2), у обоих фирм один учредитель — Владимир Пальшин.

Что касается участка под гостиницей, то мэрия потребовала признать ничтожным договор его аренды, а право собственности на здание фирмы "Транс-Инвеста" отсутствующим. Арендатор был обязан освободить участок путем сноса всего, что на нем построено — гостиницы и котельной. И вернуть его городу.

4 декабря арбитражный суд эти требования полностью удовлетворил. "Транс-Инвест" должен снести гостиницу за свой счет в течение месяца, и вернуть участок. Решение пока вынесено только в первой инстанции.

Все законно

Позиция фирмы "Транс-Инвест" по делу о сносе гостиницы в картотеке арбитража еще не опубликована — есть только резолютивная (то есть краткая) часть решения суда. Но ее аргументы в деле по другому участку — на ул. Никитина, 116 — известны. Решение арбитраж вынес еще 30 ноября.

Позиция фирмы "Технология"

по участку на ул. Никитина, 116:

Земельный участок был передан в аренду в соответствии с нормами Земельного кодекса. Поскольку после опубликования информации возможности заключения договора аренды на спорный участок не было подано надлежаще оформленных заявок, договор был заключен с ООО "Технология" без проведения торгов. Приговор суда не является основанием для признания сделки не действительной. Ответчик не принимал участие в рассмотрении уголовного дела и не мог защищать свои интересы.

Сносить нельзя

Но суд эти аргументы не убедили — участок на ул. Никитина сформирован еще в 2007 году. На него в свое время претендовали "Компания ДМ" и предприниматель Павел Бадажков. Стало быть, в аренду его можно было сдать только через торги, решил суд. "Технология" обязана вернуть участок городу, пока решение не оспорено.

А вот снести здание на ул. Пролетарской, 89 (этого тоже требует мэрия) и вернуть участок городу пока не получилось. В арбитраже горадминистрация требовала признать не только договор аренды участка ничтожным, но право собственности фирмы "Технология" на здание отсутствующим (и, соответственно, снести его).

Но фирма добилась за собой признания этого права в арбитражном суде еще 12 августа 2015 года. Уже в 2017 году мэрия попыталась добиться пересмотра этого решения по вновь открывшимся обстоятельствам, сославшись на приговор Игорю Савинцеву. Но арбитраж не пошел ей навстречу и 14 ноября в пересмотре дела отказал. Так что пока здание остается в собственности "Технологии".

Справка

Бывшего главу администрации Барнаула Игоря Савинцева признали виновным в превышении должностных полномочий и покушении на растрату. Суд пришел к выводам, что Савинцев, будучи главой администрации, "присвоил себе и своим сыновьям" Дмитрию и Максиму три земельных участка, они были выделены с нарушением закона. Ему вынесли наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом и запретом занимать руководящие должности в органах местного самоуправления в течение двух лет. Сам Игорь Савинцев свою вину не признал.

Максим Савинцев сейчас отбывает срок в колонии. В конце 2016 года его приговорили к 5 годам лишения свободы по нашумевшему делу УК "Доверие".