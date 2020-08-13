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Политика

Молодой губернатор Хабаровского края решил уволить подчиненного министра за саботаж

Очередной скандал произошел во властных структурах и без того не спокойного Хабаровского края. Врио губернатора Михаил Дегтярев решил уволить чиновника, который «под шумок, в стопке» подсунуть ему на подпись липовое распоряжение.

Михаил Дегтярев.
Михаил Дегтярев.
instagram.com/degtyarev_info.

Михаил Дегтярев заявил, что, скорее всего, уволит исполняющего обязанности министра транспорта Максима Прохорова за саботаж.

Ранее Прохоров, по словам врио, попытался обманом перенести ремонт дороги в одном из районов края на следующий год. Об этом Дегтярев сообщает РБК со ссылкой на местную радиостанцию «Комсомольская правда».

По словам Дегтярева, во время рабочей поездки он осмотрел трассу Новый Ургал — Чегдомын, которую «обещали построить уже все губернаторы», однако сделано ничего не было.



«Запросил данные по бюджету 2020 года — денег не заложено. Люди негодуют, обещали. Даю прямое поручение взять из резервного фонда, разделить на этапы, начать работы хотя бы уже в сентябре, чтобы хоть что-то сделать. Люди не могут ездить, убивают собственный транспорт», — возмутился Дегтярев.

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