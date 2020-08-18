Молодой губернатор Камчатки нелестно отозвался о Новосибирске и Москве

«Возьмем жителя Камчатки, который уехал учиться в Москву или Новосибирск, остаться муравьем в этом огромном муравейнике людском, а можешь вернуться на Камчатку, где ты будешь выдающимся человеком, который с московским образованием имеет возможность работать в команде развития Камчатского края и твой вклад будет ощутим для родного региона», — сказал Солодов в интервью ИА «Регнум».





И подчеркнул, что на Камчатке есть возможности для реализации своего таланта и потенциала. Сейчас в регионе проживает чуть более 300 тыс. человек. С 1990 года население сократилось на 160 тысяч человек.

Гора Верблюд. Камчатка. kam24.ru.





«Почему-то жители Новосибирска считают, что они цивилизованнее живут. Они — колхоз и деревня. Посмотрите цифры. Мы выше стоим и по качеству машин, и по заработной плате», заявил прежний губернатор Хакасии, в следующие выборы проигравший своему оппоненту.