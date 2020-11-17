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Политика

Молодой и модный. Экс-президент США назвал Медведева «олицетворением новой России»

Экс-президент США Барак Обама в своих мемуарах вспомнил о первой встрече с Дмитрием Медведевым. Обама рассказал, какое впечатление на него произвел «молодой, подтянутый и модный» политик, возглавлявший Россию с 2008 по 2012 год.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Анна Зайкова.

Как передает ТАСС, в своих мемуарах «Земля обетованная» Барак Обама вспомнил о первой встрече с Медведевым, которая состоялась в Лондоне в апреле 2009 года.

«Президент Дмитрий Медведев казался олицетворением новой России: молодой, подтянутый и одетый в модные костюмы европейского стиля», — вспоминает экс-президент США.

По словам Барака Обамы, делегацию США особенно поразило предложение Медведева разрешить американским военным использовать российское воздушное пространство для транспортировки войск и техники в Афганистан.

Нынешний президент России Владимир Путин описывается в мемуарах Обамы как человек, который напоминал «воспитанных по законам улиц суровых боссов, которые раньше управляли Чикаго», отмечает lenta.ru.

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