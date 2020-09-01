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Политика

Мосгорсуд отменил постановление, признавшее экс-губернатора Фургала непричастным к убийству

Московский городской суд разрешил возобновить расследование по делу Фургала от 2004 года, сообщает «Интерфакс».

Сергей Фургал.
Сергей Фургал.
instagram.com/s.furgal

«С учетом же собранных на данный момент доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство», — сообщила пресс-служба СКР.

Убийство

Организация убийства крупного дальневосточного предпринимателя Евгения Зори в октябре 2004 года является ключевым эпизодом в инкриминируемой Сергею Фургалу серии аналогичных преступлений. Зоря, специализировавшийся на торговле продуктами, был расстрелян в самом центре Хабаровска после затяжного конфликта с Фургалом, который в то время занимался бизнесом по скупке и продаже металлолома.

Следственный отдел городской прокуратуры Хабаровска 15 лет назад признал Фургала непричастным к этому делу. Именно из-за этого постановления СКР не мог предъявить Фургалу обвинение в течение двух месяцев, пишет znak.com.

Арест имущества

Следственный комитет наложил арест на имущество Фургала: на автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus LX570, а также на денежные средства в размере около 3 млн рублей и 3,7 тыс. долларов, которые ранее были обнаружены силовиками при обыске у экс-губернатора.

В поддержку арестованного экс-губернатора в Хабаровске проходили многочисленные акции протеста.

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