"МРСК Сибири" заключила первое соглашение о партнерстве с регионом на 10-летний период.

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве заключено между Правительством Алтайского края и ПАО «МРСК Сибири». Документ подписали Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор МРСК Сибири (входит в группу компаний ПАО «Россети») Виталий Иванов на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

— Это первое в Сибирском федеральном округе соглашение, которое фиксирует отношения между Правительством региона и электросетевой компанией на 10-летний период, — отметил Виталий Иванов. — Этот документ открывает новую главу нашей совместной работы и позволит приступить к решению важнейшей задачи, поставленной Президентом — построению в регионе цифровой экономики. Именно энергетика станет основой и фундаментом цифровой экономики. В Соглашении указаны конкретные цифры. Это объём средств, в том числе на цифровизацию, которые будет вкладывать МРСК Сибири в развитие энергосетей края в период действия Соглашения.

В документе также говорится о синхронизации планов развития региона с планами развития сетевого комплекса. По мнению обеих сторон это позволит повысить эффективность инвестируемых средств. Энергетики будут строить и модернизировать в первую очередь те энергообъекты, которые принесут максимальную пользу краю и его жителям. Также в рамках нового Соглашения продолжится и консолидация на базе МРСК Сибири бесхозяйных и бесконтрольно функционирующих энергообъектов.

— Одной из задач органов власти края является инфраструктурное обеспечение текущей деятельности и всех процессов дальнейшего развития нашего края. Главное направление, которому мы будем уделять внимание — безопасность систем жизнеобеспечения с учетом климатических и географических особенностей региона.

Мы уделим внимание вопросам консолидации сетей, чтобы получить заметный экономический эффект. В подписанном Соглашении также есть решения по вопросам тарифного регулирования по разработке обеспечивающих документов, таких как схема перспективного развития. Большое внимание мы уделим цифровизации электросетевого комплекса, что позволит повысить эффективность его функционирования", — отметил Виктор Томенко в ходе церемонии подписания соглашения.

В Алтайском крае энергетики уже приступили к практическим действиям в части цифровизации. Ведется проектирование цифровой подстанции 35/10 «Прудская» и цифрового Павловского РЭС.

По прогнозам специалистов после перехода на цифровые технологии в зоне обслуживания Павловского РЭС продолжительность отключений электроэнергии снизится в два раза. Частота отключений уменьшится более чем на 60 процентов, сроки технологического присоединения к сетям сократятся вдвое. Уменьшится уровень потерь электроэнергии. Начато развитие сети электрозаправочных станций. Ведется реализация программы внедрения автоматизированного интеллектуального учета электроэнергии.

В крае по этой программе уже установлено более 70 тысяч интеллектуальных приборов учета. Это позволяет упростить процедуру учета для потребителей, сократить расходы на эксплуатацию системы учета, а средства направить на повышение надежности электроснабжения потребителей. Также в «Алтайэнерго» открыт цифровой центр обслуживания потребителей (ЦОП). Цель создания цифрового ЦОП — реализация системы проактивного взаимодействия с клиентами на площадках клиентских офисов по принципу: «обслуживание без бумаг» и интерактивного обслуживания без личного приема.