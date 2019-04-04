Мусор, зарплаты, жилье: депутаты придумали острые вопросы для Томенко

Депутаты АКЗС подготовили вопросы к отчету губернатора Виктора Томенко, намеченному на 26 апреля. Депутатов больше всего заботят низкие зарплаты, последствия мусорной реформы, обеспечение жильем и трудности с подключением к газу. Они спрашивают больше о будущем, чем о прошлом.

Всего фракции подготовили 31 вопрос: «Единая Россия» — 6, ЛДПР — 4, КПРФ — 3, «Справедливая Россия» — 18. Часть вопросов дублировали друг друга, часть касалась деталей.

В результате в АКЗС подготовили восемь общих вопросов от всего депутатского корпуса, на которые губернатор должен будет ответить в ходе своего отчета. На остальные — не вошедшие в единый список — каждой фракции ответят письменно или в ходе предсессионных заседаний.

Вопросы из единого списка

Altapress.ru сократил вопросы, сохранив их суть.

1. Что сделало правительство края в 2018 году для увеличения объема инвестиций в основной капитал? Какие шаги будут приниматься для инвестиционной привлекательности региона? (от КПРФ)

2. Президент в послании Федеральному Собранию поставил задачу увеличить экспорт сельхозпродукции почти в 2 раза. Из Алтайского края в 2018 году вывезено 562 тыс. тонн зерновых, что в 2,6 раза больше, чем в 2017 году, и 244 тыс. тонн масличных культур, это в 2,1 раза больше. Что планирует сделать правительство для роста показателей? (от «Единой России»)

Уборка урожая. Олег Богданов

3. Одна из приоритетных задач — борьба с бедностью. Через 6 лет ее нужно снизить в стране в два раза. Алтайский край занимает одно из последних мест в России по уровню доходов населения и одно из первых мест по числу бедных. Что будет делать правительство для решения этих проблем? Существует ли в регионе государственная стратегия по борьбе с бедностью? (от «Справедливой России»)

4. В ходе избирательной кампании вы поставили задачу увеличить среднюю зарплату в крае за 5 лет до 43 тыс. рублей. В 2019 году зарплата в крае должна вырасти на 11% (это говорилось при принятии бюджета края). Но по итогам первого квартала, зарплата практически не изменилась. Когда правительство планирует повысить зарплату работникам культуры, медицины и образования, а также муниципальным служащим? Какие меры планируется принять для увеличения средней зарплаты в регионе? (от «Единой России» и «Справедливой России»).

5. На 1 января 2019 года численность детей-сирот, которые стоят в очереди на жилье в крае, составляет 5161 человек. Какие меры принимает правительство края для решения проблемы? (от ЛДПР и «Справедливой России»).

Автобус ПАЗ. Bogdan Smykov в fotobus.msk.ru

6. Проблема транспортного обслуживания населения остро стоит практически во всех городах и районах Алтайского края. Ежегодно перевозчики объявляют о прекращении работы на маршрутах. Необходимо создать условия для сохранения и развития транспортной системы, улучшения качества услуг, обеспечения безопасности перевозок и увеличения доступности общественного транспорта для сельского населения. Как правительство края собирается решать проблему муниципальных пассажирских перевозок и в какие сроки? (от ЛДПР и «Единой России»)

7. Есть проблемы с подготовкой потребителей к приему газа в части строительства поселковых газопроводов и техприсоединения к сетям. Считаем необходимым расширить перечень финансовых инструментов по оказанию помощи. Планирует ли правительство края предпринять какие-либо действия в этом направлении? (от «Единой России»)

Виктор Томенко на сессии АКЗС Анна Зайкова

8. Каковы итоги и перспективы реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014−2020 годы в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда?

Любопытно, что вопрос о мусорной реформе, старт которой вызвал у жителей края много вопросов, был и у «ЕР», и у эсэров. Но в итоговый список не вошел.

Некоторые вопросы фракций , не вошедшие в единый список

1. Мусорная реформа вызывает повсеместное недовольство граждан. Происходит передел рынка. И далеко не везде на замену приходят профессионалы. Недостаточно объектов инфраструктуры для проведения мусорной реформы. Нет ни мусороперегрузочных станций, ни мусоросортировочных заводов. На весь Алтайский край 16 полигонов. В муниципалитетах нет денег для создания нужного числа контейнерных площадок. Что планируется делать? («Единая Россия», «Справедливая Россия»)

2. При несвоевременном включении объектов в краевую адресную инвестпрограмму у муниципалитетов возникают большие временные проблемы: по подготовке проектно-сметной документации, проведению конкурсов, прохождению экспертиз и т. д. Только экспертизы в минстрое занимают в среднем 3 месяца. Какие предприняты действия для изменения ситуации? («Единая Россия»)

В Барнауле начали строить школу в районе новостроек. barnaul.org

3. На местах обеспокоены предстоящей муниципальной реформой — переходу к системе муниципальных округов. Планируется ли в крае масштабная кампания по их созданию? («Справедливая Россия»)

4. В 2018 году валовой сбор зерна в крае превысил 5 млн тонн, из-за чего перед крестьянами остро встала проблема сбыта и переработки продукции. Программа субсидирования железнодорожных транспортных расходов фактически не заработала. Какие меры намерено предпринять правительство для помощи аграриям? («Справедливая Россия»)

5. Число оставшихся профессиональных спортивных команд в Алтайском крае исчисляется единицами, их финансовое обеспечение оставляет желать лучшего, достойных мест для тренировок ведущих профессиональных атлетов в регионе практически нет. Какова дальнейшая судьба профессионального спорта и ведущих профессиональных команд? («Справедливая Россия»)

Сергей Шубенков показал состояние манежа АлтГТУ. instagram.com

6. В Барнауле за 2013−2018 годы многодетным семьям выдано 477 участков, а в очереди стоят 4603. Похожая ситуация и в других муниципалитетах. Что планируется сделать? (ЛДПР)

7. Что делалось в 2018 году для улучшения качества медицинской помощи и преодоления кадрового голода в учреждениях здравоохранения? (КПРФ)

8. Каким вам видится дальнейшее взаимодействие краевого правительства с институтами гражданского общества, в том числе с ведущими оппозиционными партиями? Как вы относитесь к идее формирования группы советников губернатора, способных стать медиаторами между главой региона и активной частью населения?

Ранее, на заседании правительства, посвященного итогам социально-экономического развития края в 2018 году, Виктор Томенко обратил внимание подчиненных, что к отчету перед депутатами всю информацию нужно будет проанализировать гораздо лучше и подготовить более детальные, продуманные ответы на возможные вопросы. Губернатор ждет, что депутатов традиционные отчеты не устроят и он будут спрашивать о наболевшем.