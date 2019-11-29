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Политика

Муж Скабеевой рассказал об оппозиционерах на государственном телеканале

Тележурналист Евгений Попов, являющийся супругом Ольги Скабеевой, в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил о том, что среди ведущих российских государственных телеканалов есть не только сторонники действующей власти, но и оппозиционеры.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Не любить Путина

«Я открою вам большую тайну, что можно работать на государственном телевидении и не любить Путина. Можно уважать президента, можно голосовать за множество других кандидатов, которые были представлены на этих выборах, но, слушайте, никто не заставляет любить власть, никто не заставляет быть ей верным…», — сообщил Попов, который вместе со своей женой ведет общественно-политическое ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам журналиста, он действительно поддерживает многие действия российской власти и президента страны, однако нередко и не соглашается с руководителем государства и его подчиненными.

Личное мнение

В частности, Попов отметил, что ему не во всем нравится экономическая политика современной России и решения, принимаемые экономическим блоком правительства РФ, пишет ura.ru.

Ведущий «России 1» заметил, что он сам и его супруга постоянно высказывают в эфире «60 минут» свое личное мнение, которое далеко не всегда на 100% совпадает с позицией официальных властей страны. Однако ничего страшного после этого не происходит, заметил Попов.

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