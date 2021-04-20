На Алтае более 40 тысяч человек получили адресную помощь за год работы акции «Мы вместе»

В понедельник, 19 апреля, в главном корпусе Алтайского государсвтенного медицинского университета прошло торжественное мероприятие, посвящённое празднованию года работы штаба акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Алтайском крае. Секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко, региональный координатор движения «Волонтеры-медики» Анна Ведлер, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, а также ректор АГМУ Ирина Шереметьева подвели итоги года совместной работы.

По словам Александра Романенко, с 27 марта 2020 года по сегодняшний день в краевом штабе #МЫВМЕСТЕ работали более 6000 волонтеров, 1000 из которых — депутаты «Единой России» всех уровней.

— Когда мы создавали штаб, то и представить не могли того объема работы, который предстоит выполнить. Не строя далеких планов, мы просто делали все возможное, чтобы помочь людям. И постепенно волонтерство становилось состоянием души, когда взаимовыручка, сострадание, забота о каждом ставились во главу угла. Могу с уверенностью сказать, что ни один житель Алтайского края, ни один медицинский работник, кто обратился за помощью в наш штаб, не остался без внимания. Цифры говорят сами за себя — за год работы более 40 тысяч жителей края получили помощь волонтеров, — рассказал Романенко.

Вопросы продовольственного и лекарственного снабжения людей, которым было рекомендовано сидеть дома, организация помощи медработникам и членам их семей, обеспечение средствами индивидуальной защиты, специальным оборудованием и даже автотранспортом медицинских организаций — штаб решал все вопросы.

— Алтайское региональное отделение партии «Единая Россия» передало автомобили больницам, находившимся на передовой борьбы с коронавирусом — это барнаульские горбольницы 4 и 5. Рубцовская горбольница № 2 получила от партии реанимобиль с аппаратом для вентиляции легких. Есть примеры, когда депутаты оказывали помощь за счет собственных ресурсов. На эти цели в целом ушло более 10 миллионов рублей, — напомнил секретарь реготделения партии.

— Доставка продуктовых и лекарственных наборов пожилым и маломобильным людям, и помощь организациям здравоохранения — два основных направления работы «Волонтеров-медиков», — рассказала Анна Ведлер. — И если за продуктами сегодня люди ходят сами, то помощь в больницах, и доставка лекарственных средств пациентам, лечащимся от коронавируса дома, продолжается до сих пор.

По словам ректора АГМУ Ирины Шереметьевой, за год работы штаба 806 студентов вуза поработали в «красной зоне». «Наши студенты были санитарами, медсестрами, работали в ковидных госпиталях и при этом не оставляли учебу. После смены в госпитале ребята садились за компьютеры и осваивали учебную программу. Работа в штабе — это огромная школа жизни, которую мы прошли, и сейчас готовы уже ко многому», — рассказала она.

Екатерина Четошникова напомнила, что традиции добровольчества на Алтае всегда были сильны и высоко оценивались на федеральном уровне, а опыт региона во многом признан уникальным. Она также поблагодарила всех неравнодушных граждан, которые, не являясь членами штаба, на протяжении всего года помогали волонтерам.