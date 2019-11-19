На Алтае опальный экс-глава района попросил наказать себя умеренно

Гособвинение полагает, что экс-глава Каменского района Федор Найден должен быть наказан штрафом и лишением права занимать должности в органах власти в течение двух лет. Свою позицию прокурор огласил в ходе рассмотрения его уголовного дела, сообщил altapress ru источник, знакомый с ситуацией. Сам Найден высказался за более умеренное наказание за совершенное им преступление.

Мировой суд Каменского района начал рассматривать уголовное дело Федора Найдена в декабре 2018 года. Популярного в районе экс-главу обвинили в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (стать 169 УК РФ, часть 1). В деле два эпизода.

Свою позицию гособвинитель на процессе озвучил 18 ноября. Он полагал обоснованным по первому эпизоду штраф 250 тыс. рублей и лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на два года. По второму — штраф 350 тыс рублей и решение тоже на два года.

Однако, по словам очевидца, Федор Найден, заслушав позицию прокурора, попросил слова, встал и сказал: «Дайте мне год» (лишения права занимать руководящую должность в органах власти).

Приговор по делу Найдена еще не вынесен, предположительно это произойдет в конце ноября. В дальнейшем, вероятно, Найден обжалует приговор, таким образом, окончательное решение по делу может быть вынесено в конце зимы или начале весны.

Между тем, нынешней и.о. главы района Евгении Гордиенко эти полномочия предоставлены депутатами до вступления в законную силу приговора. Если это будет обвинительный приговор, Гордиенко должна будет занять прежнюю должность — заместителя главы, а депутатам необходимо будет объявить конкурс на замещение должности главы Каменского района.