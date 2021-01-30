На Алтае появилась группа высопоставленных чиновников, отвечающих за цифровизацию

Ими стали действующие заместители руководителей ведомств.
По словам министра цифрового развития и связи Алтайского края Евгения Зрюмова, перед алтайскими РЦТ стоит ряд серьезных целей и задач, над которыми они уже работают.
Куратор на уровне края — заместитель председателя правительства региона, руководитель Администрации губернатора и краевого правительства Виталий Снесарь.
Чем займутся цифровые чиновники
По поручению президента до 1 декабря 2020 года в каждом субъекте России были определены РЦТ.
Их основные задачи — перевод госуслуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и центров управления регионом, а также эффективное управление регионом на основе полученных данных.
Правительство страны призывает региональные власти провести цифровую трансформацию как можно быстрее и качественнее.