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Политика

На Алтае появилась группа высопоставленных чиновников, отвечающих за цифровизацию

Руководители цифровой трансформации (РЦТ), ответственные за то, как этот процесс будет идти в Алтайском крае, назначены во всех органах исполнительной власти региона. Об этом сообщает офсайт региона.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Ими стали действующие заместители руководителей ведомств.

По словам министра цифрового развития и связи Алтайского края Евгения Зрюмова, перед алтайскими РЦТ стоит ряд серьезных целей и задач, над которыми они уже работают.

Куратор на уровне края — заместитель председателя правительства региона, руководитель Администрации губернатора и краевого правительства Виталий Снесарь.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Виталий Снесарь.
Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Виталий Снесарь.
Анна Зайкова

Чем займутся цифровые чиновники

По поручению президента до 1 декабря 2020 года в каждом субъекте России были определены РЦТ.

Их основные задачи — перевод госуслуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и центров управления регионом, а также эффективное управление регионом на основе полученных данных.

Правительство страны призывает региональные власти провести цифровую трансформацию как можно быстрее и качественнее.

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