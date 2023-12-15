На Алтае рассмотрят закон об умерщвлении бродячих собак

По мнению авторов законопроекта, отлов и стерилизация животных малоэффективна. После этого они чаще сбиваются в стаи и проявляют агрессию, воспринимая человека как источник опасности.

Также после возврата бездомных собак в прежнюю среду обитания, они заражаются опасными болезнями от других животных и представляют угрозу для жизни человека.

Ранее россиянина заживо загрызли собаки. В поселке Астраханской области нашли труп 35-летнего мужчины с рвано-укушенными ранами на теле, которые оставили бездомные животные.