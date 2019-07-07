На Алтае районные власти потратили 34 млн рублей на расчистку озера, которое опять воняет тиной

Как сообщают vesti22. tv, на расчистку озера в селе Михайловское из федерального бюджета было выделено 34 млн рублей. Убирали иловые отложения в 2017—2018 годах по заказу краевого Министерства природы. Как оказалось, безрезультатно.
Районные власти утверждают, что повторное зарастание озера произошло из-за непреднамеренной ошибки в расчетах при составлении проекта.
Евгений Юрьев,
глава Михайловского района:
Проектно-изыскательские работы велись в маловодном 2012 году, а в 2014-м был большой сход паводковых вод. Объемы работ стали совершенно другие.
Кроме того, считают власти, буйный рост растительности вызвало недостаточное зарыбление озера и теплая погода. Есть вариант организовать подкачку воды, но денег на это в бюджете нет. Так что пляжным сезоном здесь и не пахнет. Прохожим остается только вдыхать запахи болота.