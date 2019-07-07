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Политика

На Алтае районные власти потратили 34 млн рублей на расчистку озера, которое опять воняет тиной

Жители райцентра Михайловское возмущаются состоянием местного озера. Два года подряд водоем чистили от ила, но лучше от этого не стало. Он все равно весь зарос камышом и дурно пахнет.

Озеро в райцентре Михайловское
Озеро в райцентре Михайловское
принт-скрин vesti22.tv

Как сообщают vesti22. tv, на расчистку озера в селе Михайловское из федерального бюджета было выделено 34 млн рублей. Убирали иловые отложения в 2017—2018 годах по заказу краевого Министерства природы. Как оказалось, безрезультатно.

Районные власти утверждают, что повторное зарастание озера произошло из-за непреднамеренной ошибки в расчетах при составлении проекта.

Евгений Юрьев,
глава Михайловского района:

Проектно-изыскательские работы велись в маловодном 2012 году, а в 2014-м был большой сход паводковых вод. Объемы работ стали совершенно другие.

Кроме того, считают власти, буйный рост растительности вызвало недостаточное зарыбление озера и теплая погода. Есть вариант организовать подкачку воды, но денег на это в бюджете нет. Так что пляжным сезоном здесь и не пахнет. Прохожим остается только вдыхать запахи болота.

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