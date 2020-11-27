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27 ноября
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Политика

На Алтае решили судьбу двух депутатов-коммунистов, нарушивших закон

Вопрос об исключении двух депутатов от КПРФ на ноябрьской сессии рассмотрели в гордуме Бийске. Проступок народных избранников коллеги по цеху сочли не существенными.

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Как пишет «Бийский рабочий», прокуратура города выступала за принятие мер к депутатам, подавшим декларации о доходах за 2019 год с опозданием. Ведомство просило рассмотреть возможность досрочного прекращения полномочий двумя представителями фракции КПРФ — Самирой Кондауровой и Алексеем Кульбякиным.

Однако комитет по законности и местному самоуправлению выступил в защиту депутатов, назвав причины, по которым произошла задержка, уважительными. Напомним, из-за пандемии коронавируса в этом году сроки отчетности продлили до августа, но и в них не уложились два депутата.



«Депутат Кульбякин предоставил сведения о доходах 17 августа — он находился за пределами Алтайского края. Передвижение было затруднено из-за противоэпидемиологических мер. Депутат Кондаурова предоставила сведения о доходах 9 сентября. Нарушение мотивирует болезнью и ограничительными мерами против завоза ковид-19, — сообщил Анатолий Чуй, председатель комитета Думы Бийска по законности и местному самоуправлению.

Ни один из депутатов Бийска не проголосовал за лишения «нарушителей» их мандатов.

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