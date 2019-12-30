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Политика

На Алтае при передаче полмиллиона рублей задержан председатель городской контрольно-счетной палаты

В Республике Алтай сотрудники ФСБ задержали председателя контрольно-счетной палаты Горно-Алтайска Виктора Сорокина. Задержание произошло после получения им крупной суммы денег от руководителя одного из муниципальных предприятий, пишут «Новости Горного Алтая».

Виктор Сорокин
Виктор Сорокин
Мэрия Горно-Алтайска

Как установили сотрудники спецслужб, чиновник убедил директора в неких проблемах, которые якобы связаны с его учреждением, и что материалы проверки уже находятся в полиции.

Сорокин уверил руководителя, что у него есть связи с силовиками, и он разрешит проблемную ситуацию. За услугу он попросил 600 тыс.рублей.

Чиновника задержали после передачи средств. Возбуждено уголовное дело по 159 статье: «Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере». Над делом работает следственная служба.

Контрольно-счетная палата Горно-Алтайска была создана в апреле 2013 года решением городского совета депутатов, Сорокин возглавляет ее с момента создания.

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