На что Медведев обратил внимание на Алтае в сравнении с другими регионами

12 и 13 ноября состоялся визит председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Алтайский край. Altapress.ru изучил, на какие местные проблемы он обращал внимание во время своих поездок по другим регионам в 2019 году и сравнил их с повесткой на Алтае.

Основной темой совещания в алтайском селе Санниково, которое провел Дмитрий Медведев, стала госпрограмма развития сельских территорий. Однако во время подобных поездок представители федеральной власти постоянно обращают внимание на отдельные местные вопросы. Так случилось и в этот раз.

Вот каким региональным проблемам уделил внимание Медведев.

1. Вертолетная площадка в медкластере

Глава кабмина обратил внимание, что в медкластере Барнаула нет вертолетной площадки. Эта тема была затронута в связи с вопросом развития санитарной авиации в Сибири и на Дальнем Востоке.

Дмитрий Медведев,

председатель правительства РФ:

Если говорить о местной ситуации, то в Барнауле уже в течение 10 лет расширяется медицинский кластер, есть ресурсы, чтобы оказывать людям помощь по различным профилям. Но тем не менее взлетно-посадочной площадки на территории медкластера нет. Этим нужно заняться, потому что здесь без вертолетов не обойтись. Нужно проанализировать и понять, где возможно строительство этой площадки к медицинским учреждениям и, естественно, посмотреть источники финансирования. Поручение такое я дам.

По словам Медведева, в 2019 году санавиация совершила 6,5 тыс. вылетов и доставила в медучреждения около 9 тыс. человек. Он отметил, что показатель неплохой «хотя бы потому, что эти цифры существенно выше, чем были совсем недавно».

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково. Анна Зайкова.

2. Филиалы школ не вошли в программу подключения к интернету

В своем выступлении губернатор Виктор Томенко отметил, что из проекта по развитию информационной инфраструктуры в Алтайском крае «выпали» многие социально-значимые объекты — филиалы школ, библиотеки, дома культуры и другие. Например, филиалов школ в регионе 400.

Дмитрий Медведев,

председатель правительства РФ:

Не знаю, по каким причинам их «отсекли». Филиалы могут быть по размеру как вполне нормальная школа, малокомплектная. Безусловно, никакой разницы здесь с точки зрения задач, которые стоят перед учебным заведением, нет. Другое дело, что можно останавливаться на оптимизации сети, но и то очень коротко, потому что если говорить про развитие села, то мы понимаем — как только школа исчезает, начинается деградация.

Всего в Алтайском крае по госпроекту должны подключить к интернету более 2,5 тыс социально-значимых объектов до 2021 года.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково. Анна Зайкова.

3. Водоснабжение в селе Санниково

Во время прогулки по селу Санниково к Дмитрию Медведеву подошла его жительница Татьяна Кадукина и пожаловалась, что в многоквартирном доме, где она живет, давно нет горячей воды.

Медведев поручил Томенко разобраться с этой проблемой.

Дмитрий Медведев,

председатель правительства РФ:

Я бы попросил вас решать вопросы, с которыми обратились жители, в частности и касающиеся села Санниково. С водоснабжением надо понять, что нужно сделать, чтобы его восстановить. Проработать с муниципальным образованием, с главой района. Сходите, посмотрите просто.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково. Анна Зайкова.

4. Сбор мусора в Бийске

Также Медведев обратил внимание на проблему вывоза мусора в Бийске.

Дмитрий Медведев,

председатель правительства РФ:

И еще одна проблема связана со сбором мусора в Бийске. Я знаю, коллеги этим занимаются. Знаю, что они выходили на министерство, но нужно задачу решать последовательно. Здесь присутствуют люди, которые отвечают за соответствующую проблематику в правительстве вместе с Минприроды. Прошу подготовить предложения по решению тех проблем, которые имеются в Бийске.

Напомним, Минприроды России обозначило 16 регионов, где образовалась зона риска из-за некачественной работы мусорного регоператора. В список попал Алтайский край.

В первую очередь тяжелая ситуация с утилизацией мусора сложилась в Бийске. Городская администрация не может заставить пойти на компромисс двух участников рынка.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково. Анна Зайкова.

Что Дмитрий Медведев делал в других регионах