На что Медведев обратил внимание на Алтае в сравнении с другими регионами

Основной темой совещания в алтайском селе Санниково, которое провел Дмитрий Медведев, стала госпрограмма развития сельских территорий. Однако во время подобных поездок представители федеральной власти постоянно обращают внимание на отдельные местные вопросы. Так случилось и в этот раз.
Вот каким региональным проблемам уделил внимание Медведев.
1. Вертолетная площадка в медкластере
Глава кабмина обратил внимание, что в медкластере Барнаула нет вертолетной площадки. Эта тема была затронута в связи с вопросом развития санитарной авиации в Сибири и на Дальнем Востоке.
Дмитрий Медведев,
председатель правительства РФ:
Если говорить о местной ситуации, то в Барнауле уже в течение 10 лет расширяется медицинский кластер, есть ресурсы, чтобы оказывать людям помощь по различным профилям. Но тем не менее взлетно-посадочной площадки на территории медкластера нет. Этим нужно заняться, потому что здесь без вертолетов не обойтись. Нужно проанализировать и понять, где возможно строительство этой площадки к медицинским учреждениям и, естественно, посмотреть источники финансирования. Поручение такое я дам.
По словам Медведева, в 2019 году санавиация совершила 6,5 тыс. вылетов и доставила в медучреждения около 9 тыс. человек. Он отметил, что показатель неплохой «хотя бы потому, что эти цифры существенно выше, чем были совсем недавно».
2. Филиалы школ не вошли в программу подключения к интернету
В своем выступлении губернатор Виктор Томенко отметил, что из проекта по развитию информационной инфраструктуры в Алтайском крае «выпали» многие социально-значимые объекты — филиалы школ, библиотеки, дома культуры и другие. Например, филиалов школ в регионе 400.
Дмитрий Медведев,
председатель правительства РФ:
Не знаю, по каким причинам их «отсекли». Филиалы могут быть по размеру как вполне нормальная школа, малокомплектная. Безусловно, никакой разницы здесь с точки зрения задач, которые стоят перед учебным заведением, нет. Другое дело, что можно останавливаться на оптимизации сети, но и то очень коротко, потому что если говорить про развитие села, то мы понимаем — как только школа исчезает, начинается деградация.
Всего в Алтайском крае по госпроекту должны подключить к интернету более 2,5 тыс социально-значимых объектов до 2021 года.
3. Водоснабжение в селе Санниково
Во время прогулки по селу Санниково к Дмитрию Медведеву подошла его жительница Татьяна Кадукина и пожаловалась, что в многоквартирном доме, где она живет, давно нет горячей воды.
Медведев поручил Томенко разобраться с этой проблемой.
Дмитрий Медведев,
председатель правительства РФ:
Я бы попросил вас решать вопросы, с которыми обратились жители, в частности и касающиеся села Санниково. С водоснабжением надо понять, что нужно сделать, чтобы его восстановить. Проработать с муниципальным образованием, с главой района. Сходите, посмотрите просто.
4. Сбор мусора в Бийске
Также Медведев обратил внимание на проблему вывоза мусора в Бийске.
Дмитрий Медведев,
председатель правительства РФ:
И еще одна проблема связана со сбором мусора в Бийске. Я знаю, коллеги этим занимаются. Знаю, что они выходили на министерство, но нужно задачу решать последовательно. Здесь присутствуют люди, которые отвечают за соответствующую проблематику в правительстве вместе с Минприроды. Прошу подготовить предложения по решению тех проблем, которые имеются в Бийске.
Напомним, Минприроды России обозначило 16 регионов, где образовалась зона риска из-за некачественной работы мусорного регоператора. В список попал Алтайский край.
В первую очередь тяжелая ситуация с утилизацией мусора сложилась в Бийске. Городская администрация не может заставить пойти на компромисс двух участников рынка.
Что Дмитрий Медведев делал в других регионах
1. Пермский край: создал зону развития
2 апреля Дмитрий Медведев обсудил с губернатором края Максимом Решетниковым вопросы социально-экономического развития и подписал распоряжение о создании территории опережающего развития в городе Нытва.
Дмитрий Медведев,
председатель правительства РФ:
Есть места, где ситуация, скажем, не очень хорошо выглядит, именно поэтому я вам подготовил подарок: подписал документ — распоряжение правительства — о создании территории опережающего социально-экономического развития «Нытва». Это моногород, то есть монопрофильный населенный пункт, и теперь там можно будет заниматься различными видами бизнеса с теми льготами, которые существуют для территории опережающего развития.
2. Мурманская область: обсудил энергоснабжение
16 мая во время встречи c губернатором Мурманской области Андреем Чибисом Медведев изучил проблему перестройки системы ЖКХ. Он подтвердил, что пройти отопительный период «без проблем» — важная задача.
Дмитрий Медведев,
председатель правительства РФ:
Если удастся создать более современную и автономную систему энергоснабжения, поставки энергоносителей и решить в целом задачу энергобаланса на Кольском полуострове, это, конечно, будет очень и очень важно. Давайте подумаем, какие дополнительные усилия в этом направлении нужно предпринять.
3. Ростовская область: откликнулся на просьбу жителей
17 мая во время встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым Медведев пообещал проконтролировать решение социальных вопросов в новом микрорайоне «Суворовский». По словам Медведева, в социальных сетях к нему обратились жители региона с рядом обращений. Они жаловались на транспортную доступность и недостаточно развитую социальную инфраструктуру района «Суворовский» в Ростове-на-Дону.
4. Ставропольский край: понадеялся на урожай
12 июля во время встречи с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым премьер напомнил о решении уменьшить ставку налога на добавленную стоимость с 20 до 10% по плодово-ягодным культурам. «Вы — наш большой сад. Это должно садоводам в конечном счете помочь закладывать большее количество садов и бóльшие урожаи получать», — сказал Медведев.
5. Новгородская область: защитил старину
21 августа на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным обсудил вопросы развития городской среды Великого Новгорода. В том числе, восстановление исторической части города — Софийской набережной.
6. Астраханская область: поддержал по ветхому жилью
30 августа во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным Медведев выразил готовность поддержать регион в вопросах переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Он согласился с тем, что «в области объем ветхого жилья выше, чем во многих других регионах страны».
7. Новосибирская область: запустил производство вакцины
12 ноября Новосибирский центр вирусологии «Вектор» запустил производство вакцины от лихорадки Эбола. На церемонии был и Медведев.
Глава российского правительства «ознакомился с работой вирусологической лаборатории и лаборатории обратной генетики», а также «дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола», сообщила пресс-служба правительства РФ.
Вакцину планируется поставлять в Демократическую республику Конго.