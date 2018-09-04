На Донбассе на российского журналиста напали в прямом эфире

Пегов делал прямое включение, когда одетый в камуфляж мужчина вытолкнул его из кадра. Журналист быстро высвободился от нападавшего, но на заднем плане началась драка. Корреспондент отметил, что после убийства главы ДНР Александра Захарченко обстановка в республике «достаточно нервная».
Позже стало известно, что нападавшего оттащил оператор. Редакция сообщила, что Семен Пегов не пострадал и считает инцидент провокацией, которую следует игнорировать, передает Lenta.ru.
Первый канал выложил запись шоу с фрагментом нападения на YouTube.