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4 сентября
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На Донбассе на российского журналиста напали в прямом эфире

В Донецке на военного корреспондента Семена Пегова напал неизвестный мужчина. Это произошло во время прямого эфира программы «Время покажет» на Первом канале. Об этом сообщает РИА Новости.

Донецк.
Донецк.
gorod-donetsk.com

Пегов делал прямое включение, когда одетый в камуфляж мужчина вытолкнул его из кадра. Журналист быстро высвободился от нападавшего, но на заднем плане началась драка. Корреспондент отметил, что после убийства главы ДНР Александра Захарченко обстановка в республике «достаточно нервная».

Позже стало известно, что нападавшего оттащил оператор. Редакция сообщила, что Семен Пегов не пострадал и считает инцидент провокацией, которую следует игнорировать, передает Lenta.ru.

Первый канал выложил запись шоу с фрагментом нападения на YouTube.

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