На Госсовете с Путиным настолько медленно обсуждали улиток, что губернатор Петербурга уснул

В России оперативно решена как минимум одна проблема — нехватка виноградных улиток. Об этом и другом говорили в четверг, 26 декабря, на итоговом Госсовете с участием президента России Владимира Путина, пишет « Московский комсомолец ».

Путин на Госсовете по сельскому хозяйству. Декабрь 2019 год.

Мероприятие целиком посвятили сельскому хозяйству. Если расставлять акценты на ключевых точках, то можно выделить три.

Во-первых, на мероприятии выяснилось, что доходы от экспорта сельзохпродукции превысили поступления от продажи оружия.

Реализация сырья и готовых товаров АПК принесла 25 млрд долларов (оружия — около 15 млрд долларов). Исходя из этого Путин поставил «вполне реализуемую задачу» к 2024 году выйти на 45 млрд.

По его словам, в этом году производство выросло еще на 4,1%. Причем по многим позициям — в частности, по сахару, мясу, рыбе — уже перешагнули планку, установленную Доктриной продовольственной безопасности.

Улитка Ахатина. Открытые источники.

Во-вторых, Путин поблагодарил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева за улиток.

По словам министра, в России весьма оперативно решена проблема с виноградными улитками. Собственно, как президент и просил ранее, их разведение включено в перечень видов сельхоздеятельности.

На улиток даже предусмотрены гранты. Это позволит фермерам немного расшириться.

«За улиток спасибо!» — поблагодарил Путин Патрушева.

"За улиток - спасибо". Путин оценил обещание Патрушева поддержать разведение отечественных улиток. С такой просьбой к президенту на встрече в Адыгее обратился фермер pic.twitter.com/aVO1dOUfpv — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 26 декабря 2019 г.

К слову, несколькими днями ранее, 23 декабря, президент узнал, что улитки — это самый сильный афродизиак в мире. Случилось это в Адыгее на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства.

Путин тут же пошутил, что разведение улиток позволит решить и демографическую проблему.

«Слышали, мужики? Все на улиток. Решим заодно и демографическую проблему. Дима, обязательно, тебе тоже пригодится», — обратился президент к министру сельского хозяйства.

Арбузы СС0

В-третьих, губернатор Петербурга Александр Беглов сделал невероятное — он заснул.

В это время лидер ЛДПР Владимир Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы. В какой-то момент политик вскрикнул, чем и разбудил Беглова.