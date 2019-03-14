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Политика

На Кавказе депутат избил учительницу в классе и потащил за волосы к директору

В Северной Осетии депутат Василий Гогичаев ворвался в класс и на глазах у детей избил их учительницу. После он схватил женщину за волосы и потащил в кабинет директора. Когда стало известно об этом скандале, Гогичаев сложил с себя депутатские полномочия, о чем заявил в видеообращении, пишет OsNova.news.

Василий Гогичаев.
Василий Гогичаев.
vk.com/id470147244

Василий Гогичаев (в других СМИ его называют Василий Гогичашвили) представлял партию «Патриоты России» в заксобрании Ардонского района республики. По его словам, он не избивал учителя ардонской школы № 4 Мадину Созаеву. Наоборот, «патриот России» заявил, что женщина незаслуженно обвинила его племянницу-инвалида в краже.

«На моем месте любой вышел бы из себя. Однако я пальцем никого не трогал. Несмотря на то, что я прав, считаю нужным сложить мандат, чтобы избежать дальнейшей дискредитации меня и „Патриотов России“», — сказал Гогичаев.

Депутат также рассказывает в ролике, что власти района его травят.

Источник РИА Новости утверждает, что депутат хотел «разобраться» с педагогом, которая оставила его племянницу после уроков для воспитательной беседы. По данным информагентства, это не первый такой случай: в прошлом году Гогичаев применил силу против еще одной учительницы.

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