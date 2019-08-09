На 26 минут Украина запустила в свое воздушное пространство российский самолет

Пилот самолета Boeing-738 авиакомпании «Глобус» получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, чтобы предотвратить аварийную ситуацию из-за непогоды. Лайнер летел из итальянского города Бари в Москву.
Воздушное судно пробыло в небе над украинской территорией 26 минут.
Запрет на заход в воздушное пространство для российских авиакомпаний действует с 2015 года, пишет bfm.ru. В октябре того же года Росавиация ввела ответные меры, полностью запретив украинским авиаперевозчикам пролетать над территорией России.