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Политика

На 26 минут Украина запустила в свое воздушное пространство российский самолет

Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины, сообщается на официальной странице «Украэроруха» в Facebook, передает РИА Новости.

Самолет.
Самолет.
Олег Богданов

Пилот самолета Boeing-738 авиакомпании «Глобус» получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, чтобы предотвратить аварийную ситуацию из-за непогоды. Лайнер летел из итальянского города Бари в Москву.

Воздушное судно пробыло в небе над украинской территорией 26 минут.

Запрет на заход в воздушное пространство для российских авиакомпаний действует с 2015 года, пишет bfm.ru. В октябре того же года Росавиация ввела ответные меры, полностью запретив украинским авиаперевозчикам пролетать над территорией России.

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