Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 марта 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

На опережение: Россия закрывает границу с Белоруссией

Российские власти решили закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей, заявил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Перекрытие.
Перекрытие.
CC0

Такие меры необходимы, чтобы не допустить распространения коронавируса COVID-2019.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — заявил Михаил Мишустин.

Ранее сухопутные участки границы страны с Польшей и Норвегией временно закрыли по распоряжению главы кабмина Михаила Мишустина. В январе была закрыта граница с Китаем на Дальнем Востоке.

По данным на 16 марта, в России коронавирусом нового типа инфицировано 67 человек (четверо из них на стадии подтверждения диагноза), 8 вылечились, умерших нет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость