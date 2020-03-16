На опережение: Россия закрывает границу с Белоруссией

Российские власти решили закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей, заявил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает .

Такие меры необходимы, чтобы не допустить распространения коронавируса COVID-2019.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — заявил Михаил Мишустин.

Ранее сухопутные участки границы страны с Польшей и Норвегией временно закрыли по распоряжению главы кабмина Михаила Мишустина. В январе была закрыта граница с Китаем на Дальнем Востоке.

По данным на 16 марта, в России коронавирусом нового типа инфицировано 67 человек (четверо из них на стадии подтверждения диагноза), 8 вылечились, умерших нет.