На «прямую линию с Владимиром Путиным» поступило более миллиона вопросов

По состоянию на утро 19 июня к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает « Россия-24 ». Прием вопросов продлится вплоть до окончания трансляции — то есть, до 20 июня включительно.

По последним данным, поступило 1 053 326 вопросов, в том числе 616,5 тысячи по телефону и 291,3 по СМС, пишет polit.ru.

Основные темы

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что основной темой будет ход и выполнение национальных проектов, пишет РИА Новости. Руководитель «Политической экспертной группы» политолог Константин Калачев добавил, что также внимание могут уделить новым технологиям, цифровой экономике и диверсификации российской экономики. Калачев также подчеркнул, что основанная задача прямой линии — повысить уровень социального оптимизма.

«Окно последней надежды»

Многие воспринимают главу государства как «окно последней надежды, а иногда даже как волшебника или Деда Мороза», отметил политолог, пишет ФАН.

Кибератаки

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал про «мощнейшие» кибератаки на прямую линию в прошлом году, пишет fontanka.ru.

Где смотреть и слушать

«Прямая линия» с главой государства начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени. Она будет транслироваться в прямом эфире телеканалов Первый, «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Как задать вопрос президенту

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8−800−200−40−40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7−499−550−40−40, +7−495−539−40−40.

Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0−40−40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков. Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение «Москва — Путину», сообщает пресс-служба Кремля.

Официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.