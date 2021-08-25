25 августа 28°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

На российских военных «транспортниках» эвакуируют более 500 человек из Афганистана

Минобороны России эвакуирует более 500 человек из Афганистана. Это будут не только россияне, но и граждане Украины и других стран ОДКБ.

Минобороны РФ.
Минобороны РФ.
vk.com/mil

К выполнению задачи привлечены четыре военно-транспортных самолета, которые располагаются на аэродроме в Ульяновске.

На их борту находятся бригады военных медиков, а также запасы воды, еды и одеял.

Провести эвакуацию поручил президент РФ Владимир Путин.

Накануне студенты из Афганистана, которые учились в военных вузах России, опубликовали открытое письмо российским властям с просьбой вывезти их из исламской республики, пишет bfm.ru. Иначе «их ждет верная смерть», говорится в послании, передает международное агентство «Фергана».

Между тем президент РФ Владимир Путин предупредил об опасности проникновения в РФ талибов.

Президент отметил, что нельзя допустить, чтобы под видом беженцев в Россию проникли боевики из Афганистана.

«Талибан» 15 августа объявил о полном контроле над Афганистаном. Президент Ашраф Гани согласился уйти в отставку и сбежал из страны в ОАЭ.

Движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность запрещена.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость