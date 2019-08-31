На сайте Трампа вместо ошибки 404 стоит портрет Хиллари Клинтон в роли президента

На странице с ошибкой 404 на сайте предвыборного штаба Трампа появляется изображение Хиллари Клинтон в роли президента. Комментариев от предвыборного штаба президента пока не поступало, сообщил сайт «Федерал Пресс».

Соперница Трампа с выборов 2016 года на странице ошибки изображена в роли президента Соединенных Штатов. Шутку заметила газета The Hill.

«Ой! Это странно. Вы ищете что-то, чего не существует… Попробуйте вернуться на главную страницу», — написано рядом с картинкой Клинтон.

Страница 404 — это неудачная попытка открыть что-то в вебе. Это автоматическая страница, которая открывается, если запрашиваемый сайт невозможно найти.

Фотоколлаж изображает экс-соперницу Трампа стоящей на фоне Капитолия. Клинтон стоит за трибуной с президентской печатью в руке. Как давно она так стоит на странице 404 — неизвестно.

Предвыборный штаб Дональда Трампа не давал комментариев насчет этой шутки. СМИ заметили Клинтон на сайте американского президента только сейчас.